¿Por qué muchos móviles con grandes baterías no llegan al mercado europeo?

Son muchas las preguntas que nos surgen a menudo acerca de las baterías de nuestros teléfonos móviles. Desde cómo ahorrar energía hasta el porqué de estas no cuentan con más capacidad. La respuesta a esta última pregunta es muy sencilla y se encuentra ligada a la normativa europea. A continuación, te contamos el por qué.

Por qué los móviles europeos no superan ciertas capacidades

En la evolución constante de la tecnología estamos acostumbrados a ver como las capacidades de los dispositivos se van duplicando, como sucede en el caso de las cámaras o la potencia de los procesadores. Nos llama la atención que una de sus características principales de estos no cambia o lo hace muy poco, la mayoría de los dispositivos, la capacidad media máxima de capacidad de las baterías se encuentra en el entorno de los 5.000mAh, esto no es una casualidad.

Batería baja | iStock

A la pregunta si esto obedece a un decreto que prohíba una mayor capacidad lo cierto es que ese no es motivo real, sino una serie de complejas normativas de transporte, estándares de seguridad y logística.

Las baterías de los dispositivos comercializados en Europa deben adaptarse al estándar internacional UN38.3 sobre el transporte de mercancías peligrosas. El cual regala como tienen que ser transportadas las baterías de litio por tierra, mar y aire. En la cual se establece un máximo de 20 vatios-hora (Wh). Una batería estándar de 5.000 mAh funcionando a 3,8V genera aproximadamente 19 Wh, situándose justo en el límite de lo permitido sin restricciones severas. Si este límite es superado deberá pasar controles más estrictos y un mayor coste de transporte.

Otra de las normas que deben tener en cuenta es la EN 62133. Este estándar de seguridad de la UE somete a las baterías a pruebas de estrés extremas, incluyendo cortocircuitos deliberados y choques térmicos. A mayor densidad energética concentrada en una sola celda, más violenta es la reacción química en caso de fallo. Optando por un sistema de doble celda, de modo que así cumplen con la normativa y facilitan la certificación del producto.

A estas dos hay que añadir una normativa adicional, el nuevo Reglamento (UE) 2023/1542, este se centra en la sostenibilidad exigiendo que estas sean fácilmente sustituibles por el usuario, lo cual también influye en el rendimiento. La demanda de carga rápida es de 80W o 100W, y esto implica el uso de dos celdas de forma obligatoria para garantizar la salud de la batería. El hecho de cargar dos baterías al mismo tiempo permite aumentar la velocidad de carga sin que se sobrecalientan de forma excesiva, lo que incluye de forma positiva en la salud de las mismas tras 800 ciclos de carga, tal y como exige la normativa europea.

Es por ello que la mayoría de los dispositivos con alta capacidad en vez de contar con una sola celda en su batería, dispongan de dos. Una decisión estratégica basada en viabilidad tanto logística como legal. De manera que puedan viajar por el mundo y cargarse en cuestión de minutos sin poner en riesgo al usuario ni infringir las normativas de seguridad. De ahí que no sea tan sencillo ver en España móviles con baterías de más de 7000mAh, como están llegando anhora a China, mientras no opten por dos celdas y sea algo rentable para los fabricantes de smartphones.