El número total de usos de animales con fines científicos en España, sobre todo médicos, ascendió a 1,1 millones el pasado año, un incremento de casi un 27% respecto al año anterior impulsado por el mayor uso de peces, especialmente de lubinas, clave para el desarrollo de nuevos fármacos.

Así lo pone de manifiesto el 'Informe sobre usos de animales en experimentación y otros fines científicos' elaborado por el Ministerio de Agricultura y presentado hoy en rueda de prensa en un acto organizado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).

El ratón continuó siendo, en 2025, la especie más utilizada con fines científicos en España, con un 41% del total de usos registrados. Sobre todo se recurre a él en la investigación del cáncer (15,39 %), estudios multisistémicos (15,30%), sistema nervioso (10,51%) y endocrino (8,96%).

A continuación, se sitúa el gallo salvaje rojo (un 13% del total), seguido de las lubinas (13%).

En cuanto a las variaciones en la relación de especies, en 2025 destacó el incremento en la investigación con peces, y una disminución notable de los reptiles y primates.

Aunque los primates apenas representan el 0,05% de los usos en mamíferos, su utilización cayó un 17% el pasado año. Los fines fueron principalmente la toxicidad y seguridad de fármacos para el tratamiento de la diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y el párkinson.

Peces

Los peces representaron el 36,35% de los usos totales, con un incremento del 96% respecto al ejercicio anterior. El aumento se explica, fundamentalmente, por el notable aumento de la lubina (el 36,1 % de los usos en peces), que se ha cuadruplicado con respecto al año anterior, y el del pez cebra (el 14,6%), que se ha duplicado.

No obstante, el mayor volumen de usos corresponde al grupo denominado "otros peces", que concentra el 47,16% de la utilización en investigación. Entre ellos están el atún rojo (29,42% de los usos en peces), la dorada (11,59%) y el rodaballo (2,17%). La mayoría de las especies a las que se recurrió se habían criado en piscifactorías.

Al igual que al resto de animales, a los peces se recurre sobre todo en investigación médica, así sucede con la lubina en el 95,51% de los casos o del pez cebra (56,93%), muy requerido en los estudios sobre enfermedades infecciosas, toxicología de los tratamientos y estudio de los trastornos metabólicos y endocrinos.

Aves

Las aves representaron el 14,8% del total de los animales a los que se recurrió con fines científicos, con un incremento del 6% respecto al año anterior impulsado por el crecimiento en aves de corral (96%). En el grupo "otras aves", que representa el 4% restante, destacan los usos del estornino negro, el papamoscas cerrojillo, y el herrerillo común.

Los pavos, que no habían sido reportados en el ejercicio precedente, volvieron a utilizarse el pasado año.

El 74% de los animales usados en investigación en España no estaban alterados genéticamente, frente al 25% que si.

Transparencia y responsabilidad

El Acuerdo COSCE de Transparencia sobre el uso de animales en experimentación científica en España cumple este año diez años, con 161 instituciones adheridas.

Su noveno informe presentado hoy reúne 140 respuestas institucionales, frente a las 62 del de 2018, lo que supone un incremento del 126%. Esta cifra coloca al informe español un año más como líder en adhesiones a nivel mundial.

"El acuerdo COSCE por la transparencia en experimentación animal ilustra cómo la investigación con animales en España se hace con riguroso respeto a la legislación, de forma responsable, teniendo en cuenta siempre el bienestar animal, y solamente cuando no existen métodos alternativos", ha explicado Lluis Montoliu, investigador del CNB-CSIC durante la presentación del informe en la Universidad Complutense.

El acto ha sido clausurado por Perla Wahnón, presidenta de COSCE, que ha hecho hincapié en la importancia del Acuerdo COSCE de transparencia "para que la sociedad esté correctamente informada sobre cómo se realiza la experimentación con animales, una cuestión sensible para la población sobre la que debemos hablar siempre con rigor".