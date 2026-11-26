Un nuevo tipo de terapia hormonal redujo "significativamente" (un 30%) el riesgo de recurrencia del cáncer de mama invasivo o de muerte en comparación con los tratamientos estándar en pacientes con esta enfermedad en estadio temprano -con receptores hormonales positivos y HER2 negativo-.

Son resultados de un ensayo clínico internacional de fase 3 con más de 4.000 pacientes codirigido por investigadores del Health Jonsson Comprehensive Cancer Center de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos.

Las conclusiones, publicadas en la revista New England Journal of Medicine, apuntan que el fármaco oral giredestrant podría ofrecer una opción terapéutica más eficaz para las pacientes con mayor riesgo de recurrencia tras la cirugía.

Se trata de un medicamento en investigación que pertenece a una nueva clase de terapias hormonales denominadas degradadores selectivos de los receptores de estrógeno (SERD, por sus siglas en inglés).

Para evaluar si este podía mejorar los resultados, los investigadores llevaron a cabo un ensayo denominado lidERA, en el que participaron 4.170 pacientes con cáncer de mama en estadio 1, 2 o 3, con receptores hormonales positivos (RH+) y HER2 negativo, que presentaban un riesgo intermedio o alto de recurrencia.

El cáncer de mama con RH+ y HER2 negativo representa aproximadamente el 70% de los casos. Las participantes se habían sometido a una intervención quirúrgica y algunas también habían recibido quimioterapia.

Fueron asignadas aleatoriamente a recibir giredestrant -una pastilla de administración diaria (2.084 pacientes)- o una terapia hormonal estándar, que incluía tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa (2.086 pacientes). En ambos grupos, el tratamiento estaba previsto para cinco años, informa la universidad estadounidense.

Tras un seguimiento medio de aproximadamente 32 meses, los investigadores observaron que aquellas que recibieron giredestrant (Roche) presentaban un riesgo relativo un 30% menor de recurrencia de cáncer de mama invasivo o de muerte, en comparación con las que percibieron la terapia hormonal estándar.

El estudio también reveló que giredestrant redujo en un 31% el riesgo relativo de que el cáncer se diseminara a otras partes del cuerpo, como huesos, hígado o pulmones. Este dato es especialmente relevante, ya que el cáncer de mama que se propaga a otros órganos resulta más difícil de tratar, señalan los autores.

Los efectos secundarios fueron, en general, similares en ambos grupos; el dolor articular fue el más frecuentemente notificado.

"Se trata de un avance importante en el tratamiento del cáncer de mama", destaca Aditya Bardia, investigador principal del ensayo. "Por primera vez en más de 20 años, disponemos de una nueva opción potencial de terapia hormonal para pacientes con cáncer de mama en estadio inicial y receptores de estrógeno positivos".

Al actuar de forma más eficaz sobre el receptor de estrógeno, este enfoque podría ayudar a reducir el riesgo de recurrencia del cáncer y mejorar los resultados a largo plazo para las pacientes, asegura.

El equipo continuará realizando un seguimiento a las pacientes para determinar si los beneficios persisten con el paso del tiempo y si el tratamiento mejora la supervivencia general.

Asimismo, se están llevando a cabo otros estudios para analizar si la combinación de giredestrant con otras terapias dirigidas podría reducir aún más el riesgo de recurrencia del cáncer de mama.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, acaba de aprobar su uso.