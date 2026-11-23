La firma californiana sigue trabajando en nuevos modelos de cara a 2027, y mientras este año no hemos conocido nueva generación del iPhone Air, lejos de descatalogarlo, parece que Apple está preparando una segunda generación, que arreglará algunas de las peores facetas de su predecesor. Sin duda alguna, la más destacada en este caso es la cámara, que claramente llegó al primer modelo con carencias, como la falta de un segundo sensor, algo que ahora se mejorará de verdad.

Así se verá el iPhone Air 2

Los moldes de los teléfonos suelen ser una de las mejores formas de anticipar el diseño de un smartphone antes de que este llegue al mercado. En este caso, los moldes son tanto del iPhone Air como del iPhone 18. Estos moldes los suelen utilizar los fabricantes de accesorios para desarrollar productos y tenerlos listos el día del lanzamiento, y también circulan por la cadena de suministro de Apple entre fabricantes de componentes.

En este caso podemos ver que el iPhone Air destacará por esas dos cámaras de fotos, en un diseño prácticamente calcado al de la primera generación, si no fuera porque dentro de su módulo de cámara tenemos esa segunda lente con el sensor ultra gran angular, que es el que se espera que añada Apple a este teléfono. Probablemente tengamos una cámara similar a la del iPhone 18.

Y eso desde luego es algo a valorar, porque debemos tener en cuenta que el iPhone Air de segunda generación seguirá midiendo poco más de 5 mm en su lateral, lo que hace extremadamente complejo introducir una cámara dual como esta. Esa segunda cámara del iPhone Air 2 tendrá una resolución de 48 megapíxeles, y se unirá al de 48 megapíxeles principal con el que cuenta actualmente.

Otras características serán una pantalla de 6,55 pulgadas, con tecnología OLED LPTO, así como una tasa de refresco de 120 Hz variable. La isla dinámica sería más pequeña, similar a la del iPhone 20 que está por llegar, y el chip será el Apple A20, el más potente que habrá lanzado la firma en estos últimos 20 años. También tendría una batería más grande, a pesar de seguir teniendo un perfil de tan solo 5,2 mm.

Es posible que el iPhone Air 2 se adelante y llegue al mercado la próxima primavera de 2027, al tiempo que lo hace el iPhone 18, que se quedó descolgado del resto de la gama por el lanzamiento del iPhone Duo, el primer plegable de la marca en su historia, y que a día de hoy tiene meses de espera en las tiendas.