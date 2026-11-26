Realme está preparando una nueva generación de su teléfono de gama media más avanzado, el Realme 17 Pro. Y lo hace después de que el mes pasado se filtraran las características más importantes de este teléfono. En las imágenes se pueden ver de una manera bastante clara las líneas maestras del teléfono, en las que se pueden reconocer importantes cambios, sobre todo en el diseño del módulo de cámara, que es el aspecto distintivo del terminal.

Cambios sutiles en el módulo de cámara

Sí, porque mientras el módulo parece ser igual al de su predecesor en dimensiones, siendo cuadrado y de esquinas redondeadas, podemos comprobar que los sensores han cambiado de orientación. Porque en lugar de estar ubicados horizontalmente como en el modelo anterior, ahora podemos comprobar que lo están de forma vertical, en dos pastillas dentro del módulo orientadas, como decimos, verticalmente.

Dentro de este sensor parece que hay tres sensores, con el flash LED en la parte inferior derecha del módulo. También podemos ver la pantalla del teléfono, con la cámara dentro del orificio en la parte superior de esta. Parece ser una unidad de pruebas o un tanto prematura, ya que no vemos en ningún lugar el logotipo de Realme, que debería estar en la parte inferior de la trasera.

Precisamente, ya os habíamos contado que las características filtradas previamente del Realme 17 Pro nos dejaban más claro el lugar donde iba a ubicarse el teléfono dentro de la gama media. Y es que ahora sabemos que llegaría con un procesador MediaTek Dimensity 7300, que lo ubica en una gama media premium, siendo uno de los procesadores más potentes de este segmento.

También sabemos que este teléfono llegará con una pantalla AMOLED con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Tendría una cámara de fotos con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 8 megapíxeles, ignoramos entonces cuál sería ese tercer sensor que aparece en la imagen. Delante, el sensor selfie no está muy claro cuál sería su resolución, pero seguramente de 32 megapíxeles.

Uno de los aspectos más destacados sería la batería, con una capacidad de nada menos que 10.000 mAh. También habría sensor de huellas en la pantalla, y la máxima resistencia al agua y al polvo con certificación IP68 e IP69. De todas maneras, no está claro del todo que estas sean las características definitivas, ya que se especula también con otras características alternativas, como un procesador más potente, el MediaTek Dimensity 7500.

Es de esperar que tengamos un modelo Pro Max, que ofrecerá un plus de potencia, y no nos extrañaría que fuera precisamente ese modelo el que integre el procesador más potente, así que la filtración en realidad tendría bastante sentido si se mira desde la perspectiva de los dos modelos. Es de esperar que el nuevo Realme 17 Pro sea oficial el próximo mes de enero.