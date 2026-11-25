Este año Apple ha decidido no lanzar el iPhone 18 junto a los modelos Pro, sencillamente porque el iPhone Duo, su primer plegable, se ha llevado todas las miradas y la atención de los de Cupertino. Por esa razón, el iPhone 18 llegará en 2027, seguramente a finales del invierno o comienzos de la primavera. Y ahora hemos conocido que Apple habría diseñado un nuevo diseño trasero, básicamente con una nueva cámara.

Nueva cámara para el iPhone 18e

Y es que se han filtrado imágenes que nos muestran cómo sería el diseño de este nuevo teléfono barato de Apple. Y será completamente diferente al del modelo actual. Como sabéis, el iPhone 17e tiene una cámara con un solo sensor, que además no está ubicado dentro de un módulo, totalmente desnudo, como lo fueron antes los SE y otros modelos más antiguos de iPhone.

Pues bien, en las imágenes que se han filtrado ahora podemos ver un diseño totalmente diferente, donde hay un módulo de cámara que nos recuerda bastante más a muchos móviles Android de hace un par de años, sobre todo de la gama media, aunque también tiene alguna similitud con el módulo de los iPhone 16 Pro. En este caso, el módulo tiene cierta barriga y es cuadrado, con esquinas redondeadas.

Pero muchos han visto con cierto estupor este diseño porque entienden que no tiene mucho sentido. Sobre todo porque no entienden un módulo tan grande para una cámara que cuenta con un solo sensor, al que le acompaña el flash LED y otros sensores que se suelen utilizar para apoyar la fotografía, e incluso el micrófono para captar el sonido. Por tanto, es verdad que quizás sea un poco desproporcionado el módulo para lo que realmente ofrece. Y como decimos, parece más un móvil Android que un iPhone con este diseño, es una simple apreciación personal.

Este módulo de cámara tendrá unas dimensiones de alrededor de 28x35 mm. Eso sí, lo más curioso es que el iPhone 18e, que será el modelo más barato, tendrá un diseño totalmente diferente al de sus compañeros de cámara, y por tanto será el único modelo de los iPhone 18 que tendrá un nuevo diseño de verdad. Eso sí, los propios renders y fotos filtradas podrían estar desvelando otro aspecto interesante de este teléfono, como una mejora importante en la calidad de la cámara.

Ya que, al contar con esa barriga en el módulo, podríamos estar ante un nuevo sensor mejorado, con un sensor de 48 megapíxeles más moderno, ya que el de los anteriores modelos de esta gama viene heredado de móviles como el iPhone 15, así que no sería raro una mejora en el propio sensor principal. Como decíamos, se espera que se lance entre finales de febrero o comienzos de marzo, una ventana en la que Apple podría lanzar nuevos modelos asequibles de diferentes gamas.