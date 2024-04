El iPhone SE 4 filtra de nuevo sus encantos para dominar en la gama media

No cabe duda de que este va a ser uno de los móviles más deseados en 2025. Y es que promete ofrecernos una experiencia similar a la de los iPhone 14, pero por una porción de su precio. Sin duda estamos ante el modelo más revolucionario de los iPhone SE, algo que hemos conocido a lo largo de varias filtraciones en los últimos meses. Ahora todo esto se confirma gracias a una nueva filtración, que nos detalla cómo va a ser este nuevo teléfono a nivel de hardware, y desde luego que no va a defraudar.

Un móvil redondo si el precio acompaña

Eso es lo que pensamos muchos al conocer cuáles van a ser las características del iPhone SE 4, según la última filtración que se ha deslizado ahora. Ha sido el filtrador Nguyen Phi Hung quien ha compatido en X algunas de las características de las que presumirá este teléfono. Empezando por el diseño, que contará con un aspecto similar al del iPhone 13, por tamaño, ya que medirá 148,5 x 71,2 x 7,8 mm y pesará 166 gramos. Además, contará con el característico notch, donde se esconde el Face ID.

Por detrás será similar a los iPhone XR, y en definitiva a los anteriores SE, ya que contará de nuevo con una cámara sencilla, de un solo sensor trasero. Tendrá los bordes rectos, con aleación de aluminio de la serie 7000, y no tendrá el popular escudo cerámico de otros iPhone, por razones de coste obvias. La cámara contaría con un único sensor de Sony, el IMX503, con un tamaño de 1/2.55" y apertura de f/1.8.

Ofrecerá el popular modo cinematográfico de Apple, aunque limitado a una resolución Full HD de 1080p. También ofrecerá HDR inteligente, fotografía asistida por IA y modo retrato. No habrá modo nocturno en esta cámara. Por otro lado, en cuanto al rendimiento ofrecerá el procesador Apple A16 Bionic, así como módem Snapdragon X70 y el chip Apple U1 de banda ultra ancha, ideal para utilizarlo por parte de Find My.

Llegará con más memoria RAM que nunca, un total de 6GB, así como 128GB o 512GB de almacenamiento interno. La conectividad será Wifi 6, por lo tanto, muy rápida, y Bluetooth 5.3. Por fin contará con un conector USB tipo C con velocidad 2.0. La batería de este móvil no se ha desvelado en concreto, pero no llegaría en cualquier caso a los 4000mAh, algo habitual en este modelo y en los iPhone en general. Esta contaría con una carga rápida por decirlo de alguna forma, ya que solo sería de 20W. Mientras que estrenaría carga inalámbrica Magsafe de 12W.

Por último, uno de los aspectos más importantes, la pantalla. Esta tendría un tamaño de 6,1 pulgadas, y el panel sería OLED en lugar de LCD, eso sí, con 60Hz todavía, un lustro después de que se estrenaran las altas tasas de refresco en Android. No se espera que llegue antes de primavera de 2025. Y el precio es una incógnita, aunque podría moverse entre los 600 y 700 euros.