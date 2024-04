Una funda del iPhone SE 4 nos avanza su cambio radical de diseño

Es verdad que no es la primera vez que hablamos del importante cambio que prepara el diseño del iPhone SE 4, la cuarta generación que promete ser la más revolucionaria de todas. Y lo será porque precisamente será la que deje atrás la esencia de este teléfono, aquella que en sus primeros momentos nos encandiló con un diseño idéntico al de los iPhone más veteranos, con una minúscula pantalla de poco más de 4 pulgadas. Ahora todo eso quedará atrás, con un diseño completamente diferente, que por otro lado no será también muy familiar. Ahora una funda filtrada nos avanza de nuevo ese esperado cambio de diseño.

Un iPhone SE 4 muy diferente

Lo primero que hay que decir es que no nos pilla de sorpresa, pero esto no le quita ningún tipo de notoriedad a la información. Y es que ahora se ha filtrado la imagen de una funda, o más bien de su molde, que nos avanza como sería el aspecto del nuevo teléfono accesible de Apple. Y prácticamente todas las características que se habían filtrado de su aspecto se hacen realidad con ella, de eso no hay duda alguna.

En esta imagen se puede confirmar todo lo que se había avanzado hasta ahora del diseño de este móvil. Empezando por la llegada del Face ID, la cámara frontal del teléfono que viene acompañada también del sistema de reconocimiento facial 3D, algo que se puede apreciar por los diferentes orificios que tiene en la parte superior de la pantalla esta funda. Incluyendo también la forma del notch que estrena ahora este teléfono, y que ha sido santo y seña de los iPhone de alta gama durante los últimos años, sustituida ahora por la isla dinámica.

De esta manera se confirman además dos cosas, por un lado, que el Touch ID pasará a mejor vida, y por tanto no tendremos un modelo todo pantalla con un lector de huellas lateral. Y en segundo lugar que el crecimiento de tamaño de este teléfono será notable. Y es que en la imagen se puede apreciar el tamaño del móvil en base a la funda, y desde luego parece confirmar las informaciones aparecidas en los últimos meses.

Hablamos de que la pantalla de este nuevo modelo podría superar las 6 pulgadas, siendo similar por ejemplo a la del iPhone 14, si no idéntica a esta, en tamaño y también en lo que al notch se refiere. En la parte trasera también tenemos una idea de cómo será este teléfono, ya que también hay una imagen que muestra la parte posterior de la funda. Y será bastante similar a sus predecesores, con una cámara de fotos sencilla, con un solo sensor acompañado del flash LED.

Una imagen que nos confirma también ese mayor tamaño del teléfono, y que por tanto conservará una de las señas de identidad de estos modelos, como es un diseño heredado del iPhone XR, que contaba con una cámara de estas características, con un solo sensor. Así que es de esperar que básicamente se trate de un iPhone 14 con una trasera del iPhone XR, una mezcla que, si llega al precio adecuado, de alrededor de 600 euros, puede convertirse en todo un súper ventas.