iPhone 17: por qué sus pantallas van a dar un gran salto de calidad

Contar con las mejores pantallas posibles es uno de los claros objetivos de todo aquel que decide hacerse con un iPhone. Y como es lógico, los modelos Pro suelen ofrecer una mejor calidad en este aspecto, o al menos siempre van delante a la hora de adoptar estas mejoras en sus paneles. Algo que actualmente ocurre con los iPhone 15, pero que no sería así con los iPhone 17, ya que se espera que estos nuevos modelos puedan contar con la mejor tecnología de pantalla independientemente de que se trate de un modelo Pro o no.

Por fin una tasa de refresco aceptable

Las pantallas ProMotion aportan a los iPhone una mayor tasa de refresco, lo que se traduce en imágenes más nítidas cuando están en movimiento, ya que esta tasa puede ser de hasta 120 Hz. Y no solo eso, ya que puede ser variable, desde 1Hz hasta esos 120Hz. En estos casos es posible gracias a un panel especial con tecnología LPTO, que obviamente no tienen los modelos estándar de los iPhone actuales. Pero que cambiará en un par de generaciones.

Ya que las nuevas informaciones apuntan a que serán los iPhone 17 los que hereden por fin de los modelos Pro estos paneles LPTO que brindará ProMotion a su pantalla. De esta manera tanto el iPhone 17 como el iPhone 17 Plus contarán con uno de estos paneles, y por tanto con la posibilidad de ofrecer la función Always On, que mantiene la pantalla encendida de forma permanente, solo con los píxeles necesarios y a una velocidad de refresco mínima, al poder ser variable.

Todo esto lo ha desvelado el medio The Elec, que también se hace eco de que otros detalles de la cadena de suministro de Apple, de la que está muy cerca. Y es que hemos conocido también ahora que la empresa BOE, que fabrica las pantallas para los iPhone, ha tenido problemas en el desarrollo y fabricación de las pantallas OLED de los iPhone SE 4. Recordemos que este panel será uno de los grandes atractivos del nuevo modelo, que tradicionalmente ha contado con paneles LCD de menor calidad. Parece por tanto que están encontrándose con contratiempos que podrían influir negativamente en el desarrollo y comercialización de este modelo.

Y se refieren a esto porque ese salto de calidad de las pantallas de los iPhone estándar, con la adopción de los paneles LPTO, estaba programada para los iPhone 16, pero finalmente por los problemas de BOE no será posible implementarlos en estos nuevos modelos, y por tanto habrá que esperar otro año para poder verlos al menos en los iPhone 17.

Parece que el fabricante de pantallas no pasa por su mejor momento, seguramente desbordado por la carga de trabajo que exige Apple, algo que al final está influyendo negativamente en los planes de los de Cupertino. Hablamos por tanto de unos modelos que se presentarían en septiembre de 2025, por lo que todavía hay muchos meses por delante para ir conociendo nuevos detalles, incluso sobre la pantalla de los modelos Pro, que con todo este tiempo por delante podrían volver a mejorar y dejar atrás de nuevo a las pantallas de los modelos estándar.