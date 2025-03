El iPhone 17 Air vuelve a lucirse desvelando más detalles de su perfil

El teléfono más delgado de la historia de Apple será una realidad el próximo mes de septiembre. Y las filtraciones a su alrededor cada vez son más evidentes, y nos da más detalles sobre lo que esperar de un terminal que ya contará en su momento con bastante competencia en el mercado. Y es que se espera que sea muy delgado, apenas superará los 5 mm de grosor, pero no todo será igual de delgado. Ahora hemos conocido gracias al popular filtrador ICE Universe en Weibo, cuál será su grosor en esa zona donde sobresale la cámara de fotos.

Casi el doble de grueso

Es evidente que los teléfonos generalmente no se miden por la parte donde la cámara de fotos sobresale, porque si no el grosor medio de estos sería mucho más elevado de lo que estamos acostumbrados. Y el iPhone 17 Air no será una excepción, ya que obviamente, aunque tenga un solo sensor, esta también tendrá su perfil abultado. Y esto obviamente puede ser una decepción para muchos, al comprobar que con la cámara su grosor sería más parecido al de otros modelos.

Y es que mientras que se espera que su perfil mayoritario sea de solo 5,5 mm, en la parte de la cámara de fotos, esta crecerá hasta los 9,5 mm, por lo que estamos hablando que en esta zona del terminal su grosor es prácticamente el doble del que servirá de gancho para venderlo. Aunque no parece tanto si tenemos en cuenta que el grosor del iPhone 16 Pro Max en su parte más delgada mide 8,5 mm, prácticamente lo mismo que la barriga de la cámara del futuro iPhone 17 Air.

Recordemos que este modelo va a contar con una cámara sencilla, con un solo sensor, y que su diseño nos va a recordar, y mucho, a los Google Pixel 9. Ya que, según las imágenes filtradas en los últimos meses, parece que Apple se ha decidido a dotar a este teléfono de un diseño completamente diferente del resto de la futura gama de iPhone 17. Este llegará al mercado para sustituir al modelo Plus, que pasará a mejor vida con este nuevo modelo.

Volviendo al Air, otras informaciones han apuntado a que, a pesar de ser tan delgado, será muy grande. Ya que tendría una pantalla de nada menos que 6,9 pulgadas, con panel OLED LPTO, por lo que a nivel de pantalla sería prácticamente igual al iPhone 17 Pro Max. La batería de este nuevo modelo sería de entre 3000 mAh y 4000 mAh, algo que se ve condicionado precisamente por ese grosor.

A nivel de precio, se espera que este modelo sea el segundo más caro de la gama. Ya pesar de no ser un modelo Pro, superaría al iPhone 17 Pro en precio, y se quedaría por detrás del iPhone 17 Pro Max. Sea como fuere, saldremos de dudas el próximo mes de septiembre, ya que no es de esperar que Apple celebre una Keynote específica para presentar este nuevo teléfono. Lo que es evidente es que las imágenes que vamos conociendo, dada su insistencia, nos avanzan el mayor cambio de diseño en la gama en muchos años.