El iPhone 15 Pro de titanio es menos resistente a los golpes, ¿cómo es posible?

El nuevo teléfono de Apple sigue en el ojo del huracán mediático, y es algo normal, ya que los iPhone 15 Pro y Pro Max son los móviles más avanzados de Apple en el mercado, y por supuesto, se espera de ellos lo mejor en todos los aspectos. Y la estrella está siendo sin duda su nuevo marco de titanio, tanto para lo bueno como para lo malo. En esta ocasión hemos conocido una prueba que pone en evidencia la resistencia del teléfono, algo cuando menos chocante, ya que se supone que el titanio precisamente aporta un extra de resistencia a este teléfono.

No todo es tan positivo con el titanio

Las pruebas de caída de los teléfonos son habituales cuando acaba de lanzarse cualquier modelo. No ha sido una excepción la del iPhone 15 Pro, que ha pasado por una de estas pruebas. Y los resultados no han sido ni mucho menos los esperados, ya que hemos podido comprobar cómo los daños ahora son mayores de los que sufría su predecesor en una prueba similar. Y es algo chocante, porque precisamente con el titanio deberíamos esperar una mayor resistencia, y no es así.

Y es que tanto el acero inoxidable como el titanio muestran sus puntos fuertes y débiles en estos vídeos. Porque en las pruebas de caída se ha demostrado que el marco de metal del anterior modelo es más dado a mostrar arañazos que el de titanio, por lo que en este aspecto podemos estar mucho más tranquilos. Eso sí, en la prueba se ha comprobado que el nuevo modelo es más tendente a romper en pedazos su parte trasera de vidrio.

Parece ser que las razones detrás de una mayor fragilidad tienen que ver la llegada del titanio. Por un lado, porque es un material más resistente, pero a la vez más rígido. Esto evita que pueda absorber ciertos golpes como lo hace el acero, que en determinados momentos puede llegar a amortiguar de mejor manera los golpes. Y también hay un aspecto clave que ayuda a que el cristal se rompa antes, y es el nuevo borde redondeado que ha llegado junto al titanio.

Esta pequeña curvatura estaría propiciando unos mayores daños a la hora de caer, o al menos más probabilidades de sufrirlos. Y es que en la prueba el iPhone 14 Pro se ha mostrado con su aspecto original prácticamente hasta los golpes finales. Mientras que el iPhone 15 Pro se ha quebrado prácticamente en la mitad de tiempo que el modelo más veterano. Algo que desde luego es todo lo contrario de lo que esperábamos que fuera este teléfono en lo que se refiere a la resistencia.

Pero es lo que tiene innovar, que a veces puede salir bien, y otras veces, simplemente, traer consigo algunos contratiempos. El resumen es que independientemente de lo que esté fabricado nuestro teléfono, tomemos siempre las mayores precauciones posibles a la hora de protegerlo, ya sea con fundas o evitando ciertas situaciones. Un caso curioso el del titanio, aunque no recaiga totalmente sobre él la culpa.