El iPhone 13 Pro tendrá sorpresa en el almacenamiento, y puede que no te guste

A la espera de que se haga oficial el lanzamiento de la nueva gama iPhone 13, se van sucediendo diferentes filtraciones que van dejando más o menos claro lo que se puede esperar de este teléfono móvil. Y, por lo que parece, en esta generación habrá cambios en lo referente al almacenamiento. Te contamos de qué se trata.

Lo cierto es que la compañía de Cupertino es famosa por realizar modificaciones inesperadas en las capacidades que ofrecen sus dispositivos móviles, sorprendiendo muchos casos de forma positiva y en otras no tanto, ya que elimina posibilidades que pueden ser precisamente la más demandada por parte de los usuarios. Y, en este caso, parece que las cosas no van a cambiar y la firma liderada por Tim Cook realizará un movimiento que puede no convencer a muchos posibles compradores.

Qué tendría pensado hacer Apple

Pues según se ha desvelado la variante Pro de los nuevos iPhone 13 no tendría la correspondiente versión de 256 GB (que sí estaría presente en los dispositivos más económicos y menos potentes). De esta forma, los teléfonos que se pueden considerar como top de esta nueva gama de producto dispondrían de las siguientes opciones de compra: 128, 512 gigas y, también, 1 TB. Lo cierto es que, si bien puede ser un hándicap en las posibles compras, también hay que reconocer que la llegada de la última opción de almacenamiento sería cuando menos impactante -como a buen seguro lo será el correspondiente precio, claro-.

Por cierto, Los modelos más potentes que pondrá en el mercado Apple en poco tiempo (se espera que la presentación de los nuevos móviles se realiza el 14 de septiembre), contarán con una mayor cantidad de memoria RAM, ya que está alcanzar a los 6 GB, y los tamaños de pantalla sería de 6,1 en el modelo Pro y de 6,7 en el Pro Max (en ambos casos se ofrecerá una frecuencia de trabajo de hasta 120 Hz). De esta forma, también existirá una evidente mejora en todo lo que tiene que ver con la calidad de la pantalla que siempre ha sido santo y seña de la gama iPhone de la compañía norteamericana.

Uso iPhone | Pexels

Algunos detalles más que se han conocido

Aparte de que toda la gama de producto que haga oficial Apple en su próximo evento de lanzamiento contará con el procesador A15, que asegura un aumento del rendimiento bastante notable, también parece bastante claro que finalmente los de Cupertino se decidieran a sacar una versión Mini de su terminal, que contaría con una pantalla de 5,4 pulgadas y que tendrá 4 GB de RAM. Si el precio encaja un poco, este es el modelo que puede darle más ventas a la firma, por lo que parece todo un acierto.

El caso es que, como siempre, parece que habrá sorpresas inesperadas con la llegada de los nuevos teléfonos de Apple y una de ellas podría estar en lo referente al almacenamiento que tendrá la variante Pro de los iPhone 13 (donde faltará una opción que puede ser muy deseada, pero llegará otra que será impactante). De confirmarse, ¿te parece una buena idea lo que podría tener en mente la compañía de la manzana mordida?