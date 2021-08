El iPhone 13 permitiría enviar mensajes a emergencias sin conectividad 4G o 5G, ¿cómo lo haría?

Estamos a las puertas de la presentación de los nuevos iPhone 13, que podrían ser una realidad en apenas un par de semanas. Y a pesar de ello seguimos conociendo nuevas características con las que podrían contar estos nuevos teléfonos de Apple. Hemos escuchado muchas características interesantes de estos nuevos terminales que están por llegar, pero pocas tan sorprendentes como la que hemos conocido ahora, y que podría llegar más adelante a estos teléfonos. Hablamos de una característica que permitiría hacer llamadas sin necesidad de conectividad móvil, 3G, 4G o 5G. La idea sería utilizar las conexiones satélite.

De momento, para situaciones de emergencia

Ha sido gracias a una información de Bloomberg como hemos conocido que Apple está trabajando en una alternativa a las llamadas tradicionales a través de las redes de telefonía. Esta básicamente funcionaría con tecnología satelital, permitiendo al teléfono conectarse a diferentes satélites para hacer las llamadas a través de estos dispositivos. Esto implicaría que no sería necesario contar con cobertura 3G, 4G o 5G para poder hacer una llamada o enviar mensaje, condición indispensable cuando se trata de hacer llamadas con el teléfono móvil. Pero la idea de Apple no sería la de contar con un nuevo método para poder hablar con las personas sin necesidad de estas tarifas móviles.

Sino de utilizar este método para poder contactar con los servicios de emergencia desde aquellos lugares donde no hay cobertura de este tipo. En ese momento, si se detecta que no hay esta cobertura, el teléfono optaría por realizar la comunicación a través de los satélites. Por tanto, si tenemos el infortunio de sufrir un percance en un lugar sin cobertura, no tendríamos que renunciar a la contactar con los servicios de emergencia por este hecho. Sino que podríamos pedir ayuda, aunque nos encontráramos en un lugar remoto sin conexión alguna de este tipo. En estas situaciones de emergencia no solo podríamos contactar con los servicios de emergencia, sino también con esas personas que hemos designado como contactos especiales para emergencias.

iPhone 12 mini | Apple

Estos mensajes tendrían un límite de longitud que no podríamos superar. Estas mismas informaciones apuntan a que estos mensajes enviados a través de satélite podrían ser notificados a las personas de confianza incluso cuando estas tengan el modo no molestar activado. Por lo que tendríamos la garantía de que lo verían en un momento dado para ayudarnos. Pero para poder realizar estas comunicaciones a través de un satélite haría falta también una mejora en su hardware. Ya que sería necesario esto para poder enlazarse con los satélites de comunicaciones.

Ahora bien, aunque hablamos del iPhone 13 porque es el modelo que está a punto de llegar al mercado, cabe la posibilidad de que esta función llegue más tarde, para un iPhone 14, tal y como han desvelado fuentes cercanas a este proceso. Sin duda una característica que podría salvar muchas vidas, al filo en situaciones de emergencia a las que no podríamos enfrentarnos de no ser por estas súper comunicaciones sin necesidad de conectividad móvil. Saldremos de dudas el próximo 14 de septiembre, la fecha en la que se espera la llegada de los nuevos iPhone 13.