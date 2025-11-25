¿Quieres hacer nuevos amigos? Aprende de estos pájaros

Investigadores de la Universidad de Cincinnati (EE UU) han descubierto que los periquitos monje, cuando se les presenta la oportunidad de conocer a otros, "ponen a prueba" la relación para evitar encuentros cada vez más peligrosos que podrían causar lesiones. Se acercan poco a poco a los desconocidos, tomándose tiempo para familiarizarse antes de pasar a interacciones más arriesgadas. El estudio se ha publicado en la revista Biology Letters.

"Ser sociable puede aportar muchos beneficios, pero estas amistades tienen que empezar en algún momento", explica Claire O'Connell, primera autora y doctoranda en la Facultad de Artes y Ciencias de UC.

"Muchas especies de loros, por ejemplo, forman vínculos fuertes con una o dos aves. Las parejas suelen pasar la mayor parte del tiempo juntas, se acicalan o incluso establecen relaciones reproductivas", señaló O’Connell. "En general, mantener estos lazos sociales sólidos se asocia con menos estrés y mayor éxito reproductivo".

Pero el primer contacto implica riesgos, sobre todo cuando los animales no se conocen.

O'Connell indica que las aves que no aceptan la atención de un recién llegado pueden reaccionar con agresividad, lo que puede provocar lesiones.

Los investigadores reunieron grupos de periquitos capturados en libertad en un gran recinto de vuelo. Algunos eran desconocidos entre sí. Recogieron datos sobre cómo y cuándo se formaban nuevas relaciones, observando la proximidad entre las aves y qué individuos se acicalaban o mostraban conductas amistosas.

Modelos informáticos y estadísticos

Después analizaron más de 179 relaciones mediante métodos computacionales y modelos estadísticos para comprobar si la formación de vínculos seguía el patrón previsto por estudios anteriores sobre la teoría de "poner a prueba" las relaciones.

"Capturar los primeros momentos entre desconocidos puede ser complicado, así que nos entusiasmó que nuestros experimentos nos permitieran observar ese proceso de cerca", afirma O'Connell.

El equipo descubrió que los desconocidos se acercaban con más cautela que las aves que ya se conocían. Los extraños tardaban en compartir espacio antes de llegar a posarse hombro con hombro, tocarse el pico o acicalarse. Algunos incluso avanzaban hasta compartir comida o aparearse.

El estudio de UC obtuvo resultados comparables a los de una investigación de 2020 sobre murciélagos vampiro, que mostró que los recién llegados también ponen a prueba la relación, pasando gradualmente del acicalamiento social al intercambio de comida con compañeros de confianza.

"Lo más fascinante de esta estrategia es lo intuitiva que resulta", comenta O’Connell.

"¡Me identifico totalmente! Empecé a observar a los periquitos poco antes de mudarme a Cincinnati para iniciar el doctorado", añade. "Estaba emocionada, pero también algo nerviosa por hacer nuevos amigos. Al mismo tiempo, veía cómo los periquitos se relacionaban entre ellos, aunque algunos lo hacían mejor que otros. Me di cuenta de que quizá podía aprender algo de ellos".