Motorola revive al veterano Moto G100 con una batería enorme

Hace ya cuatro años, Motorola lanzaba en España el Moto G100, un teléfono de gama alta con potentes prestaciones. Ahora Motorola ha lanzado un nuevo teléfono con el mismo nombre, y no sabemos si lo hace como directo sucesor, porque más bien parece un teléfono destinado a la gama media. Sea como fuere, este se ha presentado hoy en China junto al nuevo X70 Air, el teléfono más delgado de la marca. Y lo ha hecho con unas características y diseño totalmente renovados, donde la batería es sin duda alguna uno de sus puntos fuertes.

Ficha técnica del Moto G100

Este teléfono nos ofrece una pantalla de 6,72 pulgadas, con tecnología IPS LCD. Esta cuenta con resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120Hz, características más que suficientes para disfrutar de nuestros contenidos favoritos con una extraordinaria calidad. A nivel de rendimiento, se trata de un teléfono puro de gama media. Ya que equipa el procesador Snapdragon 7s Gen 2, uno de los más potentes de esta gama, y que garantiza un excelente rendimiento.

Moto G100 | Motorola

Este viene acompañado de 12GB de memoria RAM, ampliables hasta las 24GB mediante software, así como 256GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos de este teléfono nos ofrece una combinación de sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante, a la hora de hacer selfies, tenemos un sensor de 32 megapíxeles, por lo que el apartado fotográfico de este teléfono es correcto sin más.

Donde da la talla, y mucho, este teléfono, es en su batería, que es una de las más grandes que podemos encontrar actualmente en su gama. Ya que este nuevo Moto G100 estrena una capacidad de nada menos que 7000 mAh, algo que sin duda alguna superará todas las expectativas de la mayoría de los consumidores que busquen un móvil de gama media sin más, con esta capacidad podremos mantener encendido el teléfono durante un par de días sin problema.

Además, es un móvil muy resistente, ya que cuenta con certificación IP64, que le permite resistir a salpicaduras de agua sin problema. Su sistema operativo es Android 15. No falta la conectividad NFC, así como Wifi 6 de alta velocidad o Bluetooth 5. Por supuesto, viene plagado de funciones de IA que Motorola ha ido introduciendo poco a poco en sus smartphones más recientes.

En este caso sí hay precio, de 168 euros al cambio para la versión de 8GB+128GB. Se estrena en varios colores Pantone. Se rumorea que este teléfono podría lanzarse globalmente como el Moto G36, nombre con el que podría llegar a España en cuestión de semanas, quizás a comienzos de septiembre.