Estos serán los primeros móviles Motorola en recibir Android 16

Poco a poco está llegando la última versión Android a más dispositivos, un despliegue que se está haciendo de forma paulatina, y en el que se incluyen también los móviles de Motorola. Aunque no todos la recibirán, estos son los modelos que ya se pueden actualizar.

Estos Motorola recibirán la última actualización de Android

Hace meses Google presentaba la última versión de su sistema operativo más moderno. Los primeros en disfrutar de todas sus ventajas han sido los teléfonos de Google. Como suele ser habitual, los teléfonos pixel, han sido los que primero se han actualizado, dando paso al resto. Entre los que se encuentran los móviles de Motorola, comenzando con los móviles de las siguientes series.

Motorola Edge 60 Stylus | Motorola

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusión

Motorola Edge 50 Fusión

Motorola Moto G (2025)

· Aunque desde el mes de junio Motorola lanzó el programa beta en el que solo unos cuantos de sus dispositivos tenían acceso a esta. Y ha sido recientemente cuando ha lanzado la versión estable del mismo, por delante de otras marcas como Xiaomi o OnePlus.

Esta actualización ha comenzado su despliegue por los modelos de la serie Edge 60 Pro, los más recientemente lanzados por la marca. Y posteriormente le seguirán los modelos de la gama G y el resto de la Edge. La marca no suele anunciar ni sus próximos lanzamientos y la actualización de sus dispositivos, por lo que tendremos que estar pendiente de la llegada de las mismas. Aunque esta no llegará a todos los dispositivos, debemos recordar que dependiendo del modelo de nuestro teléfono disfrutamos de diferentes periodos de actualización. Estos van de los 3 a los 5 años, por lo que si nuestro dispositivo ya ha completado este periodo no lo recibiremos.

Algo que podemos hacer directamente en nuestros dispositivos desde los ajustes. Una vez, recibirá la notificación de la nueva actualización, solo tenemos que seguir los pasos del asistente para completar el proceso. A partir de ese momento, los usuarios podrán disfrutar de todas las novedades que incluye el sistema, puesto que Motorola no aplica máscara de personalización propia, dejando disfrutar directamente del sistema operativo en su estado puro.

Lo que más destaca de Android 16 y de lo que podrán disfrutar tras la actualización, es el rediseño de tu interfaz, con la llegada de Material You 3 expressive. El cual presenta colores vivos, nuevas tipografías, animaciones dinámicas, así como más opciones de personalización.

Así como una mayor integración de la inteligencia artificial, con la incorporación de Gemini como asistente de tareas. Mejorando las llamadas en entornos ruidosos e incluso aplicando esta en las mejoras de la cámara. Las notificaciones también reciben nuevas funciones con las que nos ofrecen un nuevo estilo al mismo tiempo que permiten una navegación más fluida. Otros aspectos como la seguridad y privacidad también han recibido novedades importantes como la implementación de la protección avanzada, la seguridad biométrica mejorada, la cual requiere una huella digital adicional. Entre otras muchas cosas.