HMD lanza un smartphone bueno, bonito y barato que cuesta menos de 100€

Muchos relacionan a la firma nórdica HMD directamente con Nokia, y tiene sentido, porque ha sido la empresa detrás de la mítica empresa prácticamente en la última década. Ese acuerdo de licencia terminó, pero HMD sigue en el mercado, ahora con buenos smartphones que ofrecen una gran relación de prestaciones y precio. Y el reciente Vibe 2 es el mejor ejemplo de esto, un terminal funcional, con muchas posibilidades y que tiene un diseño realmente atractivo a un precio de derribo.

Ficha técnica del HMD Vibe 2

Estamos ante un móvil con un aspecto muy agradable, con un módulo de cámara que recuerda a los de los iPhone 17 o, por supuesto, aquellos POCO de grandes módulos de cámara. Además, como en los teléfonos de Apple, tenemos dos acabados diferentes en la parte trasera, en dos tonos de color distintos.

El nuevo HMD Vibe 2 | HMD

Es un móvil grande, con una diagonal de pantalla de 6,75 pulgadas, así como un notch para la cámara de fotos frontal. La resolución es HD+ de 720x1600 píxeles, mientras que ofrece tasa de refresco de 120 Hz, esto no lo ofrecían los iPhone 16, móviles de mil euros, por lo que tiene un gran valor incluirlo.

En términos de rendimiento, acorde a su ajustado precio, ya que cuenta con un procesador Unisoc T8200, el fabricante de chips ya está monopolizando la actividad dentro de los móviles de precio ajustado. Este viene acompañado de memoria RAM de 4GB o 6GB, mientras que el almacenamiento interno es de 64GB o 128GB, ampliable mediante tarjetas microSD hasta 1TB.

La cámara de fotos nos ofrece un sensor trasero de 50 megapíxeles, aunque HMD no menciona nada sobre el segundo sensor, si es uno auxiliar o simple decoración. Delante, la cámara para hacer selfies integra un sensor de 8 megapíxeles. La batería nos ofrece una capacidad notable, por encima de la media en esta gama, con 6000 mAh, que se carga mediante un conector USB tipo C. La potencia de carga es de 18 W, lo estándar en móviles asequibles.

El teléfono llega con un lector de huellas integrado en el botón de encendido, así como Bluetooth 5, Wifi de doble banda, y GPS. No hay rastro de NFC para hacer pagos en tiendas. El sistema operativo es Android 16, y contará con dos años de actualizaciones; aquí no podemos esperar todavía la cobertura ampliada en Europa, lo que a su vez nos invita a cuestionarnos si este teléfono llegará al mercado español en algún momento.

Es un móvil con un grosor moderado, de 8,6 mm, y que tiene un peso de 210 gramos, lo que no está nada mal para incorporar una batería tan grande como la que tiene. Lo mejor de todo, su precio, y es que se ha lanzado en India por apenas 95 euros al cambio, lo que es un coste ridículo para todo lo que nos ofrece. Y sobre todo teniendo en cuenta la carestía generalizada en el sector como consecuencia de la inflación de las memorias.