Filtrados nuevos detalles sobre la cámara del Oppo Find X10

El futuro Oppo Find X10 sigue en desarrollo, un terminal que, si bien será el más accesible de la nueva gama, de por sí mantendrá el alto nivel de sus predecesores como smartphones de alta gama. Estamos hablando de un terminal que una vez más va a destacar en la cámara, que sin ser la más potente de la gama, sí va a ser de las más preparadas entre los teléfonos de su horquilla de precio. Y ahora un reputado filtrador chino ha desvelado los principales detalles de la ficha técnica de este teléfono.

Lo que podemos esperar del Oppo Find X10

Este filtrador es Digital Chat Station, que es sinónimo de precisión a la hora de anticipar lo que nos van a ofrecer los nuevos dispositivos. El nuevo modelo llegaría con un sensor de 200 megapíxeles principal, con un tamaño de 1/1,3”, aunque no sería la única opción, y ya estaría probando también un sensor alternativo, también de 200 megapíxeles, pero con un tamaño de 1/1,4 pulgadas, algo más pequeño, por tanto, estaría decidiendo todavía cuál utilizar.

En lo que se refiere al sensor teleobjetivo de periscopio, hay otras dos opciones, bien optar por uno de 64 megapíxeles, o bien por otro sensor de más de 200 megapíxeles de gran tamaño. Por tanto, es evidente que el desarrollo del teléfono sigue en una fase embrionaria, hasta el punto de que no están decididos algunos de los principales componentes de la cámara de fotos, pero todo apunta a que será una vez más una de las cámaras más preparadas del mercado.

Por otro lado, el filtrador ha desvelado también una batería más grande aún, de 8000 mAh, frente a los 7000 mAh del pasado año, que ya eran bastante potentes para un alta gama. También recuerda que la pantalla será LPTO de 6,59 pulgadas, con resolución 1,5K, que por tanto será la misma que la de su predecesor. También se espera un sensor de huellas ultrasónico y 3D integrado en pantalla.

También ofrecerá resistencia al agua y al polvo en su máxima certificación, así como botones para IA personalizables, no sabemos muy bien a qué se refiere con esto, quizás nuevos accesos directos con botones físicos. Una descripción bastante detallada que cuadra bastante con lo que podemos esperar de este teléfono cuando se lance. Todavía quedan muchos meses por delante, recordemos que los Oppo Find X9 se presentaron en octubre del pasado año.

Por lo que tiene sentido que todavía no haya tomado una decisión acerca de cómo va a ser el componente más importante del teléfono, como es la cámara de fotos. Habrá que esperar a conocer nuevos detalles sobre la cámara de fotos del modelo Pro, que debería incluso doblar la apuesta, se rumorea actualmente que habrá dos sensores de 200 megapíxeles, para convertirse en un móvil digno del apellido Ultra si hiciera falta.