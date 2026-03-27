Apagar o reiniciar el móvil: cuál es más seguro según expertos

Los dispositivos tecnológicos, también necesitan un "descanso" para que puedan funcionar de forma óptima. Algo que solemos olvidar ya que los Smartphones suelen estar las 24 horas los siete días de la semana en funcionamiento.

No obstante, no es la primera vez que se señala que para un buen funcionamiento es recomendable ir reiniciando el dispositivo o apagarlo. De hecho en los expertos de la NSA señalan que en temas de privacidad la acción de apagar el teléfono resulta crucial.

Al apagar el dispositivo impedimos posibles ataques contra él y el robo de los datos que este pueda albergar. Numerosos malwares como virus o aplicaciones de espionaje necesitan que el teléfono esté en funcionamiento para infectarlo. El simple gesto de apagar el teléfono elimina esta posibilidad.

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La diferencia con respecto a reiniciar el dispositivo, es que el apagado detiene el hardware y limpia profundamente la memoria caché del sistema. Al apagarlo se optimiza el rendimiento y mejora enseguida la velocidad del teléfono ya que suele cerrar aplicaciones.

Los expertos señalan que apagar el teléfono de forma rutinaria es saludable tanto para su funcionamiento como para su seguridad.