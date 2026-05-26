Los nuevos Oppo Reno 16 y 16 Pro se estrenan con cámaras de 200 megapíxeles

Ya están aquí, la nueva gama media premium que encarnan las series Reno tiene una nueva iteración. Se trata de los nuevos Oppo Reno 16 y 16 Pro, unos smartphones que se estrenan ahora con cámaras de altos vuelos, que presumen sobre todo de sensores de alta resolución, muy alta. Unos móviles que a nivel visual no cambian demasiado respecto de las dos últimas generaciones, y que en general siguen teniendo un perfil bastante conservador, pero que suele funcionar muy bien en el mercado.

Ficha técnica de los Oppo Reno 16 y 16 Pro

Cuando todavía nos toca por conocer en España a los futuros Oppo Reno 15, la firma china ya ha saltado otra generación más adelante con sus nuevos smartphones premium. Pues bien, ambos comparten básicamente la cámara de fotos, pero en el resto de características van cada uno por su lado. Como en el caso del Oppo Reno 16 Pro, que tiene una diagonal de 6,78 pulgadas, y tecnología AMOLED a 120 Hz con resolución 1.5K.

Nuevo Oppo Reno 16 | Oppo

Este nuevo modelo Pro cuenta con uno de los procesadores más potentes de su catálogo, como es el Mediatek Dimensity 9500s, que está un escalón por debajo del 9500 estándar, y que se centra sobre todo en ofrecer un menor consumo de energía sin renunciar a un gran rendimiento. En el caso del Oppo Reno 16 tenemos una nueva pantalla OLED de 6,32 pulgadas.

En cuanto al rendimiento, este modelo más accesible cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 8550, que es también de los más potentes del fabricante. La resolución de pantalla es 1.5K. El brillo máximo que ofrece es de 3600 nits. También hay atenuación PWM de alta frecuencia, así como lector de huellas en la pantalla.

A nivel de batería, cada uno ofrece una diferente. El modelo Pro tiene una con capacidad de 7000 mAh, bastante grande, con potencias de carga de 80 W con cable y de 50 W sin cables. En el caso del Reno 16 base tenemos una ligeramente menos capaz, de 6700 mAh, pero más que suficiente sin duda alguna. Esta se carga mediante una potencia de 80 W con cables.

La cámara de fotos es lo que ambos modelos comparten, ya que en ambos encontramos un sensor principal de 200 megapíxeles, que viene acompañado de un teleobjetivo de periscopio de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Por tanto, cuenta con una de las mejores cámaras del mercado. Para rematar el conjunto, la cámara selfie cuenta con un sensor de 50 megapíxeles.

Los nuevos teléfonos llegan con Android 16, así como Bluetooth 5.4, NFC, puerto de infrarrojos, así como certificación IP69K, la más alta frente al agua y el polvo. El precio de partida del Oppo Reno 16 es de440 euros al cambio. Mientras que el Oppo Reno 16 Pro hace lo propio por 565 euros al cambio.