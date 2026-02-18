Google quiere plantar cara a Apple con su propio Face ID para los Pixel 11

Apple ha sido perseverante a lo largo de los años con determinados aspectos del hardware de sus iPhone, que siempre han considerado intocables y por tanto, una seña de identidad de su ecosistema. El Face ID es el mejor ejemplo, que llegaba con el iPhone X, hace ya siete generaciones, y ha resistido contra viento y marea, a pesar de que la industria de móviles Android ha ido evolucionando hacia soluciones más prácticas como el sensor de huellas en diferentes formatos. Ahora hemos conocido que Google podría sorprender en sus Pixel 11 con un método de identificación facial similar al de Apple, para sus próximos móviles y portátiles.

Una tecnología a la altura del Face ID

La información proviene del medio Android Authority, que a su vez cita a una fuente anónima, que ha desvelado la existencia de Project Toscana, que sería la denominación de un desarrollo que busca implementar un método de reconocimiento facial tanto para sus móviles Android como para sus portátiles Chromebook con Chrome OS.

La misma fuente que ha revelado la existencia de esta tecnología, habría podido probar este Project Toscana en un Google Pixel en el cuartel general de Mountain View. Aparentemente, el Pixel de prueba solo contaba con una cámara perforada en su frontal, por lo que parece que no hay un hardware adicional al estilo del Face ID. En el caso de los Chromebook utilizaron cámaras externas para poder completar la identificación facial.

Independientemente de la tecnología utilizada, que se desconoce por el momento, quien ha probado esta tecnología asegura que la rapidez del reconocimiento facial es prácticamente igual de rápida que la de Apple. Pero evidentemente, hasta que conozcamos los nuevos Pixel 11 no podremos saber si realmente hay una tecnología de cámara frontal adicional. Los Google Pixel cuentan actualmente con reconocimiento facial, aunque, como ocurre en la mayoría de los móviles Android, aunque funciona muy bien con suficiente luz natural, cuando hay oscuridad pierde casi toda la efectividad.

El Face ID en cambio, funciona igual de bien en cualquier entorno, ya que no depende solo de la cámara frontal, sino también del sensor LiDAR que es capaz de analizar el relieve tridimensional del usuario. Y lo hace igual tanto si hay luz como si no, esto es lo que realmente hace diferente al Face ID y un referente en el mercado. Desde su lanzamiento con los iPhone X hace casi ya diez años, estos teléfonos nos han ofrecido prácticamente los mismos componentes, aunque dentro de un diseño diferente.

Al clásico notch le ha seguido un diseño dentro de la isla dinámica, que se espera que en los iPhone 18 incluso pueda ser más pequeña, o desaparecer en favor de una cámara perforada. Ya que se especula con que esta tecnología podría integrarse bajo la pantalla en el futuro. Veremos si Google quiere hacer las cosas bien e implementar un nuevo hardware que pueda mejorar el reconocimiento facial también cuando el entorno no es favorable.