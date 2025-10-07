La cámara del Poco F8 Ultra filtra sus primeros detalles

Poco también se ha unido a la tendencia de los móviles Ultra, que como sabéis, suelen tener en su cámara de fotos el principal argumento para comprarlos. En esta ocasión hemos conocido que un popular móvil de Xiaomi en China va a ser el que finalmente se convierta en este móvil tope de gama de Poco en Europa, y como primer aperitivo, hemos conocido los detalles de la que será su potente cámara de fotos.

Beberá directamente de la cámara del Redmi K90 Pro

Ese será el teléfono en el que se base el nuevo Poco F8 Ultra, un teléfono que contará con una relación de prestaciones y precio de auténtico tope de gama, y que en la gama de Poco le valdrá el apellido Ultra, como el máximo exponente del potencial de la marca. Y lo que se sabe hasta ahora, porque el K90 Pro todavía no ha llegado al mercado, es que ambos teléfonos contarán con una cámara que tendrá un sensor de 1/1.3”.

Lo mejor de todo es que esta cámara sería la misma estrenada por el Xiaomi 17 hace apenas unas semanas en su lanzamiento por todo lo alto en China. Si esto es cierto, será una cámara con estabilización óptica de imagen, así como apertura de 23mm de distancia focal. Esto quiere decir que respecto de las anteriores generaciones de los topes de gama de Redmi y de Poco, esto supondría un importante salto de calidad, al contar con un sensor mucho más grande. Eso quiere decir que será capaz de capturar más luz y detalle en condiciones donde ésta escasea, y ese es un rasgo que encontramos sólo en los móviles más avanzados del mercado, cómo será este caso.

El telefoto será otro de los sensores destacados, ya que integrará el ISOCELL JN5 de Samsung, que proporcionará un Zoom óptico de 2.5x o 3x. En el caso del sensor ultra gran angular, contaría con un Omnivision OV50M, con una resolución de 50 megapíxeles, así como un tamaño de 1/2.88 pulgadas. Delante, la cámara para selfies tendrá una vez más un sensor de 32 megapíxeles, pero en este caso con un tamaño de 1/3.42".

Entonces, al final lo que nos encontramos es que todos los móviles de alta gama de las marcas de Xiaomi, como Poco o Redmi, van a tener una cámara basada en el Xiaomi 17, pero hablamos del modelo estándar, y no del Pro, por lo que en esta nueva gama de teléfonos habrá que conformarse con estas características.

Ahora falta por comprobar cuándo serán una realidad, cuántas de las características de la ficha técnica de estos teléfonos termina siendo un simple copia y pega de la ficha técnica de los potentes Xiaomi 17. Esto es algo que suele hacer con bastante asiduidad Xiaomi con numerosos móviles de sus gamas.