Filtración final: el iPhone SE 4 como nunca lo habías visto antes de su presentación

Parece que estamos ante el momento más decisivo para el iPhone SE 4, la semana de su presentación. Contra todo pronóstico, todo indica que hoy o mañana podría anunciarse oficialmente el iPhone SE 4, el móvil más esperado de Apple en los últimos meses, y que muchos esperan incluso con más ganas que el propio iPhone 17. Y es que este móvil ofrecerá la mejor relación de aspecto entre los teléfonos de Apple. Y ahora se ha filtrado como nunca antes, y gracias a un material que tiene sentido que aparezca a prácticamente horas de presentarse. Un iPhone SE 4 que a nivel de diseño se queda sin secretos.

Este es el diseño del iPhone SE 4

Spigen es uno de los principales fabricantes de accesorios para móvil del planeta, y son especialmente prestigiosos a la hora de fabricar fundas para móviles. Y ha sido precisamente la imagen de una de esas fundas la que se ha filtrado ahora. Como os podéis imaginar se trata de la funda de un iPhone SE 4, y nos muestra con todo lujo de detalles cómo va a ser el nuevo teléfono de Apple. Y es que en estas imágenes podemos ver no solo la funda, sino el diseño del teléfono.

Y es que esto es posible gracias a que la funda es transparente, y nos deja ver cada detalle del terminal. En la parte delantera, podemos apreciar que finalmente este modelo llegará con Face ID, dentro de un notch en forma de ceja, como en los iPhone 14, por lo que no habrá isla dinámica como se había venido especulando en los últimos meses. Y, además, la pantalla será más grande que nunca, superando las 6 pulgadas. Así que, en la parte delantera, ya no hay dudas. Detrás, lo que se esperaba, una cámara de fotos con un solo sensor, que eso sí, aunque no se aprecia en esta imagen, tendrá mayor resolución, llegando hasta los 48 megapíxeles.

Eso sí, parece que la lente será más grande que la de su predecesor, y eso lo notaremos al final en el diseño del terminal. Por supuesto, no puede faltar la manzana en su parte posterior. En cuanto a la botonera, no parece haber sorpresas, y no da la sensación que tengamos un botón de acción como el estrenado por el iPhone 16, al menos no se aprecia. Y aunque no se ve explícitamente en esta imagen, el conector ya no será un Lightning y sí un USB tipo C, algo que es obligatorio en Europa.

¿Qué más esperamos?

Poco queda esperar, aunque sean unas horas. Y en ese tiempo esperamos conocer que este teléfono cuente con un procesador Apple A18, que le permitirá ejecutar Apple Intelligence con garantías, la IA generativa de los de Cupertino. También debería contar con una pantalla de 60 Hz, no será ProMotion. Y por supuesto iOS 18 como sistema operativo. Aunque nos falta por conocer lo más importante, su precio, que se espera, pueda moverse entre los 500 y 600 euros.