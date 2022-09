Se filtra todo del OnePlus 11 Pro, incluso su gran carga ultra rápida

El nuevo tope de gama de OnePlus se ha filtrado al completo, y ya conocemos cuáles serán sus armas para hacerse un hueco más grande entre los móviles más caros del mercado. Un teléfono que tendrá que ofrecer características sorprendentes para poder levantar la expectación entre un público que cada vez es más exigente. Ahora que conocemos toda la ficha técnica de este teléfono podemos hacernos una idea de todo lo que nos ofrecerá, y por tanto valorar si es lo que esperamos de un dispositivo de este tipo.

Estas serían sus características

El nuevo OnePlus 11 Pro se ha filtrado de la mano de 91Mobiles, que conoce todos los detalles de este teléfono. Básicamente estaríamos hablando de un terminal con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, con resolución QHD+, así como una tasa de refresco de 120Hz. Por tanto, tiene las mejores especificaciones que podemos esperar de una pantalla de alto nivel. Pero hay más, porque también será el OnePlus más rápido de la historia, gracias al nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 2, que se anunciaría a finales de este año.

Vendría acompañado de mucha memoria RAM, hasta 16GB, así como un almacenamiento interno de hasta 256GB. Habrá otra versión más sencilla, con 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos es uno de sus aspectos clave, y por lo que hemos conocido no destacará tanto como nos gustaría. Primero porque contaría con un sensor muy visto, de 50 megapíxeles, y eso sí, un buen sensor de 48 megapíxeles gran angular, que desde luego es lo mejor de esta cámara de fotos. También destaca el sensor telefoto de 32 megapíxeles y zoom 2x. La cámara selfie tendrá un sensor de 16 megapíxeles.

La batería va a ser uno de los aspectos más llamativos de este teléfono, ya que dará un importante salto. Ahora estrenará una de 100W, que cargará la batería de 5000mAh en apenas 20 minutos. Un componente muy querido por los usuarios de OnePlus tendrá cabida de nuevo en este modelo, hablamos del botón deslizante para poder poner en silencio el teléfono. Por lo demás de este OnePlus 11 Pro se esperan otras características como la colaboración con Hasselblad, que también firmará estas cámaras.

Así como conectividad 5G,Wifi 6E ultra rápido, Bluetooth 5.2, GPS o conector USB tipo C. Un teléfono que debería llegar con Android 13 al mercado, con la nueva versión de OxygenOS. No faltará tampoco un lector de huellas en la pantalla de este terminal. El lanzamiento de este teléfono no está cerca, de hecho lo esperamos para el primer trimestre de 2023, cuando ya se haya presentado gran parte de su competencia.

Un móvil que no recibirá novedades muy agresivas. Ya que la cámara variará muy poco, así como la potencia de carga, que suma apenas 20W, quedando todavía lejos de esos 150W que hemos visto en otros modelos de la marca. Sea como fuere, nos vamos haciendo una idea de lo que podemos esperar de la alta gama de OnePlus, a la espera de que lancen un modelo Ultra, como el que se había rumoreado desde hace meses.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Por qué los fabricantes de móviles están volviendo a las cámaras duales?