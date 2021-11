Un fallo de Bluetooth podría estar desvelando la ubicación de nuestros móviles

La conectividad Bluetooth es junto al Wifi la que más utilizamos en nuestros móviles, ya que gracias a ella podemos comunicarnos con nuestros auriculares, con la radio del coche, y con otros muchos dispositivos que necesitan de conexiones de bajo consumo energético para poder funcionar. Por esa razón el Bluetooth lo tenemos prácticamente activado durante todo el día y por tanto es especialmente inquietante la información que conocemos ahora sobre su seguridad y los problemas que puede originarnos si no se resuelven ciertas vulnerabilidades conocidas ahora. Y es que ahora se ha detectado una vulnerabilidad Bluetooth que permite a los hackers conocer nuestra ubicación sin mucha dificultad.

Ubicación a través del Bluetooth

Esta inquietante conclusión ha llegado de la mano de un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de California en San Diego. Estos han descubierto que es posible rastrear la ubicación de un teléfono en base a la conectividad Bluetooth de este. Los investigadores alertan de que los dispositivos que cuentan con conectividad Bluetooth BLE, que es la variante de bajo consumo de esta tecnología, es más propensa a desvelar ciertos datos de lo que lo es la conectividad Bluetooth tradicional. Esta conectividad necesita mucho menos energía para funcionar y cuenta con un alcance mayor de la señal. Lo malo en este caso es que esta conectividad emite unas señales diferentes que pueden llegar a identificar a un teléfono en concreto de entre una multitud.

Diagrama de esta vulnerabilidad | Universidad de California

Las señales que emite este Bluetooth BLE pueden transmitir ciertas variaciones que pueden identificar perfectamente el entorno en el que se encuentra el dispositivo. Es como una especie de identificación del teléfono a través de la conectividad Bluetooth. Hasta un 40% de los dispositivos con Bluetooth activado detectados en lugares públicos, pudieron ser identificados perfectamente. Por tanto, no es que se pueda detectar la ubicación a distancia de un teléfono, pero sí que se puede detectar que este se encuentra cerca, aunque seguramente nuestra señal Bluetooth esté oculta o no queramos que nadie sepa si nuestro dispositivo está activo cerca de otras personas.

Por tanto no es que los hackers reciban dentro de un mapa a miles de kilómetros nuestra ubicación, sino que de entre una multitud de teléfonos en un espacio de relativamente limitado, se puede identificar esa huella que emite el Bluetooth para tener la certeza de que nuestro teléfono se encuentra en ese lugar dentro de un radio de distancia muy limitado, lo que de alguna manera desvela nuestra ubicación con un margen de error de alrededor de los 10 metros, que como sabéis es el alcance habitual de las conexiones Bluetooth. Una conectividad Bluetooth que como sabéis ha estado en boca de todos como consecuencia de la popularidad de la app Radar COVID, que millones de españoles llevamos o hemos llevado instalados en nuestros teléfonos. Se nos ha asegurado por activa y por pasiva que con estas apps no se puede conocer nuestra ubicación, pero desde luego si alguien aprovecha estas vulnerabilidades no estaríamos tan seguros ya de que no lo consiguieran.