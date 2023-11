Estos serían los siguientes móviles de Huawei en contar con 5G

En su particular travesía desde el pasado 2019, Huawei ha tenido que malvivir en el segmento de los smarpthones con una gama menguante que ha contado con procesadores muy veteranos o que no han podido contar conectividad 4G, por lo que han sido versiones limitadas de los chips topes de gama de Qualcomm o los Kirin más antiguos. Pero desde que la marca lanzara sus últimos topes de gama con 5G y evitando así el veto de Estados Unidos, la expectación alrededor de la gama de los chinos no ha dejado de crecer, y más que lo va a hacer. Ya que el 5G ahora va a llegar también a su gama media.

Los Nova también estrenarán 5G

Ha sido uno de los filtradores más activos en China, y con mejor reputación, quien ha desvelado los detalles de la próxima gama media de la firma, concretamente de los Huawei Nova 12. Estos nuevos teléfonos contarían con nuevos procesadores Kirin de la firma asiática, que como gran novedad ofrecerían conectividad 5G. Se trataría de un procesador de la serie Kirin 8, que es la que contará con una relación de prestaciones y precio más asequible.

Y sería un nuevo procesador que llegaría con novedades importantes para lo que esperamos de un teléfono de gama media. Estas fuentes apuntan a que el nuevo procesador ofrecería algo que es tendencia, como es la conectividad satelital, que permitiría a los usuarios hacer llamadas vía satélite allá donde no hay cobertura tradicional, siempre que estas se deban a algún tipo de emergencia médica o accidente.

Pero además se esperan otras virtudes, que en este caso tendrían que ver con la inteligencia artificial. Y es que como en el caso de los Tensor de Google, este nuevo procesador tendría especial potencia a la hora de gestionar instrucciones de inteligencia artificial independientemente de la app en la que se requieran. Pero habrá más novedades en estos teléfonos, como no podía ser de otra forma. Y es que tendremos una cámara selfie de mucho potencial, gracias a un sensor gran angular de alta resolución, con nada menos que 60 megapíxeles.

Detrás la cámara triple ofrecería un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 12 megapíxeles y otro teleobjetivo de 50 megapíxeles. El teléfono en su variante estándar llegará con una batería de 4800mAh, con carga bastante rápida, de 66W. Pero lo será más en el modelo Pro, que en este caso tendrá una batería algo más capaz, con 4900mAh, y una potencia de carga mayor, de 88W, que podría cargar el teléfono en unos 25 minutos solo y al completo.

Sobre el lanzamiento de este modelo, se espera que se produzca el próximo mes de diciembre, vamos, antes de acabar el año, por lo que tendría sentido que se estuvieran produciendo ya estas filtraciones a su alrededor. También hemos conocido parte de su diseño anteriormente, que tampoco dejará a nadie indiferente. Sin duda unos móviles que marcarán un antes y un después en la historia de la marca gracias al 5G.