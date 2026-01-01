Estos han sido los móviles con mejor cámara de 2025, según DXOMARK

El año 2026 ya está aquí, y casi sonando la bocina, DXOMARK ha cerrado su calendario con los móviles con mejor cámara de 2025. Así que no te pierdas su selección por si estás buscando renovar tu viejo smartphone.

Por si no conoces esta web, DXOMARK es una empresa francesa especializada en el análisis técnico y comparativo de cámaras, móviles y equipos de audio, conocida sobre todo por sus rankings de fotografía móvil.

DXOMARK anuncia los móviles con mejor cámara del año

Para que lo entiendas,DXOMARK funciona como un laboratorio independiente. Los dispositivos se someten a una batería de pruebas muy controladas, combinando mediciones objetivas con evaluaciones perceptuales realizadas por expertos. En el caso de las cámaras de los móviles, se analizan aspectos como la exposición, el rango dinámico, el color, el enfoque automático, el nivel de detalle, el ruido, el zoom o el rendimiento en condiciones de poca luz. En vídeo, se evalúan la estabilidad, el enfoque, la gestión del color y la calidad del audio grabado, entre otros factores.

Huawei Pura 80 Pro+ | Huawei

El resultado final es una puntuación global, acompañada de subpuntuaciones por apartados. Estas cifras permiten comparar dispositivos de forma rápida, aunque siempre dentro del marco de criterios que define DXOMARK. Y son más que estrictos.

Así que, si quieres saber cuáles han sido los móviles con mejor cámara, este es el portal de referencia. Y justo ayer, 31 de diciembre, cerraron el listado añadiendo un nuevo modelo para configurar su ránking final.

Estos son los 5 móviles con mejor cámara

Y en primer lugar tenemos al Huawei Pura 80 Ultra, la bestia fotográfica con sensores móviles que ha arrasado. Hablamos de una configuración donde su sensor principal tiene un gran tamaño, de 1 pulgada. ¿El resultado? El Huawei Pura 80 Ultra es el móvil con mejor cámara de 2025.

Los teléfonos con mejor cámara de 2025 | DXOMARK

Aunque muy de cerca le sigue el vivo X300 Pro, a la espera de la llegada del vivo X300 Ultra, y que ofrece un apartado fotográfico soberbio. Para ello, apuesta por un sensor teleobjetivo ZEISS APO de 200 megapíxeles, sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización con nivel de Gimbal, y un ultra gran angular ZEISS que ofrece 50 megapíxeles de resolución, así como autoenfoque.

En tercer lugar entra el OPPO Find X8 Ultra, un equipo que presume de un apartado fotográfico soberbio. ¿sus armas? Sensor principal Sony, que ofrece una resolución de 50 megapíxeles y 1 pulgada (igual que el Huawei Pura 80 Ultra), además de con dos sensores de periscopio, uno con una resolución de 50 megapíxeles y Zoom 3x, mientras que otro ofrece la misma resolución, pero con un gran Zoom de 6x.

Los Oppo Find X8s y X8s+ | Oppo

Apple se suma a la fiesta de los teléfonos con mejor cámara de 2025, gracias a su iPhone 17 Pro que se cuela en cuarta posición, en parte gracias a un sistema de estabilización que no tiene rival.

Por útimo, tenemos al vivo X200 Ultra, el único modelo de la lista que no ha llegado a España. Aunque sabemos que el vivo X300 Ultra se acerca a Europa, por lo que por lo menos podremos disfrutar de su sucesor. Y muy probablemente se posicione como uno de los móviles con mejor cámara de 2026.