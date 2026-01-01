El vivo X300 Ultra se acerca a Europa. ¿Qué podemos esperar?

Todo apunta a que vivo está preparando el lanzamiento de su nuevo buque insignia. El vivo X300 Ultra empieza a asomar por Europa y lo hace con una señal clara: acaba de certificarse en el mercado global.

Ojo, que esto es histórico para la marca. Tras varias generaciones de modelos Ultra reservados casi en exclusiva al mercado chino, la certificación del terminal en territorio europeo apunta a un lanzamiento global que, de confirmarse, supondría un paso importante para vivo en el segmento premium fuera de Asia.

El vivo X300 Ultra se certifica

Aunque viendo el éxito que han tenido los vivo X200 y vivo X300, es lógico que el fabricante vaya a apostar por Europa. La pista más clara llega a través de la certificación del modelo global, identificado como V2562, un trámite previo imprescindible para su comercialización en Europa.

Como te decíamos antes, históricamente, vivo ha dejado fuera de nuestro mercado algunos de sus dispositivos más avanzados, especialmente los Ultra, lo que ha limitado su visibilidad frente a rivales como Samsung, Apple o Xiaomi.

Que el X300 Ultra se prepare para cruzar fronteras indica una apuesta más decidida por competir en la gama alta internacional. Y de paso, saber que se acaba de certificar solo hace que confirmar que su lanzamiento en Europa podría ser inminente. ¿Lo veremos en el CES 2026?

Qué diseño y características tendrá el vivo X300 Ultra

En cuanto al diseño y la construcción, se espera un cuerpo con cristal en ambos lados, marco de aluminio y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68 e IP69. Pasando al apartado visual, el vivo X300 Ultra contaría con una pantalla LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas, con resolución QHD+, tasa de refresco de hasta 120 Hz y compatibilidad con HDR, incluyendo Dolby Vision.

El nuevo Vivo X300 | Vivo

Y potencia no le faltará al vivo X300 Ultra, que contará con un corazón de silicio formado por Snapdragon 8 Elite Gen 5, la joya de la corona de Qualcomm, acompañado de hasta 16 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento que llegarían hasta 1 TB.

Pasando al apartado fotográfico, la cámara del vivo X300 Ultra será otro de sus grandes exponentes.El sensor principal sería un Sony IMX09E de 200 megapíxeles, acompañado por un teleobjetivo periscópico también de 200 megapíxeles y un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Todo ello con óptica firmada por Zeiss y estabilización avanzada, por lo que la calidad de imagen será soberbia.A esto se sumaría una cámara frontal de 50 megapíxeles, pensada no solo para selfies, sino también para videollamadas y creación de contenido.

Cerramos con una batería de 7000 mAh acompañada de carga rápida por cable de 100 W, por lo que la autonomía estará a la altura. ¿El precio del vivo X300 Ultra? No debería bajar de los 999 euros viendo todo lo que ofrece.