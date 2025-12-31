El Samsung Galaxy S26 Ultra aparece en vídeo confirmando su diseño

Todo apunta que muy pronto Samsung presentará su nueva generación de buques insignia con los que seguir dominando el sector de los smartphones. Si los rumores son ciertos, la presentación de los nuevos Samsung Galaxy S26 series estará programada para finales de enero o, como máximo, principios de febrero de 2026.

Y es normal que, a medida que se acerca el evento de presentación, cada vez conozcamos más detalles sobre esta generación de teléfonos. Ahora le toca el turno al modelo más vitaminado, ya que se ha filtrado un vídeo que muestra el diseño que tendrá el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Este será el diseño del Samsung Galaxy S26 Ultra

Antes de continuar queremos recordar que estamos ante una filtración o rumor, por lo que no podemos verificar que la información sea correcta. Aunque teniendo en cuenta que la fuente es uno de los filtradores más prestigiosos del sector, estamos seguros que este vídeo donde podemos ver el diseño del Samsung Galaxy S26 Ultra es completamente real.

Como verás en el vídeo que encabeza estas líneas, decir que no se trata de una unidad funcional, pero sí de esos modelos tridimensionales que suelen utilizar los fabricantes de accesorios para adelantarse al anuncio oficial. Y cuando Samsung llega a este punto, suele significar una cosa: el diseño está prácticamente cerrado.

A primera vista, el Samsung Galaxy S26 Ultra mantiene una línea continuista, reconocible al instante, con un frontal dominado por la pantalla y un cuerpo de líneas limpias y sobrias. Sin embargo, al observarlo con más detalle,

Los Samsung Galaxy S25 | Samsung

aparecen pequeños cambios.

El más llamativo está en el módulo de cámaras, especialmente en las versiones claras. En lugar de integrarse completamente en el color del chasis, el bloque adopta un acabado metálico plateado que contrasta con el resto del cuerpo.

También se aprecian esquinas algo más redondeadas y un perfil ligeramente más estilizado, lo que apunta a un terminal algo más cómodo en mano pese a seguir siendo grande. Y lo que nos dejan claro es que el Samsung Galaxy S26 Ultra volverá a ser un móvil imponente.

Qué esperamos del Samsung Galaxy S26 Ultra

Respecto a sus prestaciones, se espera que la pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra brille como ninguna, con un panel Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas, resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Para sorpresa de nadie, bajo el capó esconderá un Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente de Qualcomm, acompañado de al menos 12 GB de memoria RAM y almacenamiento desde 256 GB.

Estos renders muestran el renovado diseño del Samsung Galaxy S25 Ultra | Samsung Galaxy S24

Con Android 16 bajo la capa One UI 8.5, el Samsung Galaxy S26 Ultra ofrecerá un apartado fotográfico soberbio. El sensor principal de 200 megapíxeles seguiría siendo la piedra angular, acompañado de un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un sistema de doble teleobjetivo que combinaría un zoom óptico 3x y un periscópico 5x. Todo ello con grabación de vídeo en 8K y un procesado cada vez más apoyado en inteligencia artificial.

La batería también daría un pequeño salto, con una capacidad que rondaría los 5.400 mAh, mientras que la carga rápida se mantendría en torno a los 45 W por cable, junto con carga inalámbrica y carga inversa. Ahora, a esperar a que Samsung confirme la fecha de presentación de la serie Galaxy S26 para conocer todos los secretos.