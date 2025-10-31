Los Vivo X300 y X300 Pro ya están a la venta en España

La firma china Vivo ha lanzado hace unas horas en nuestro país los mejores móviles de su historia, con permiso de sus espectaculares móviles plegables. Estamos ante una de las mejores cámaras móviles, algo que ya os anticipamos cuando nos hicimos eco del lanzamiento en China. Entonces, ya destacamos que la cámara de fotos con la colaboración de ZEISS es una de sus mejores características, aunque no la única, ya que estos teléfonos son todo un muestrario de buenas prestaciones.

Precio y disponibilidad

El Vivo X300 ha llegado a España con 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno por 1.099 euros. Con él nos llevamos de regalo el cargador de 90 W y el cargador inalámbrico de 50 W. Por otro lado, el modelo más avanzado, el Vivo X300 Pro se estrena con la misma memoria RAM y almacenamiento interno por 1.399 euros. También incluye el cargador de 90 W y el inalámbrico de 50 W.

Vivo X300 Pro | Vivo

Vivo X300 Pro, la bestia fotográfica que también presume del mejor rendimiento

Sin duda alguna el mayor atractivo de este teléfono es su sensor teleobjetivo ZEISS APO de 200 megapíxeles, que cuenta con estabilización óptica. Además, su sensor principal de 50 megapíxeles LYT-828 cuenta con estabilización con nivel de Gimbal, lo que en ambos casos se traduce como una mayor nitidez en cada imagen. El ultra gran angular ZEISS ofrece 50 megapíxeles de resolución, así como autoenfoque.

El flash presume de un Zoom adaptativo, ajusta el brillo siempre basándose en la distancia focal. Delante, la cámara para selfies ZEISS cuenta con un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Para poder contar con un rendimiento de imagen ultra potente cuenta con el procesador de imagen profesional VS1. Con el modo escenario 2.0 graba desde dos perspectivas a la vez y en 4K con Dolby Vision.

Es un móvil muy potente, de hecho su procesador es el MediaTek Dimensity 9500, el más rápido con el que cuenta la firma china actualmente en el mercado. Su pantalla es de grandes dimensiones, con una diagonal de 6,78 pulgadas, y una resolución elevada de 1260x2800 píxeles y tecnología LPTO AMOLED. Su batería llega con capacidad de 5440 mAh, con una carga potente de 90W con cables y de 40W sin cables. Llega con Android 16 bajo la capa OriginOS 6. Cuenta con 5 años de actualizaciones de sistema y 7 años de actualizaciones de seguridad.

Vivo X300, misma potencia en tamaño más compacto

El modelo estándar llega con el mismo procesador, el MediaTek Dimensity 9500, por lo que va muy sobrado de rendimiento. En este caso su pantalla es más pequeña, de 6,31 pulgadas. Pero igual de capaz, con un panel LPTO AMOLED de las mismas características. La cámara de fotos ZEISS también es de lo mejor, ya que ofrece también un sensor de 200 megapíxeles, aunque en este caso se trata del principal.

Mientras que los ultra gran angular y telefoto periscopio tienen una resolución de 50 megapíxeles. Delante, el sensor es también de 50 megapíxeles. Por último la batería ofrece la misma potencia de carga, aunque una capacidad algo menor, de 5360 mAh. Llega con Android 16 bajo la capa Origin OS 6. Cuenta con 5 años de actualizaciones de sistema y 7 años de actualizaciones de seguridad.