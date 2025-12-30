InkJoy Frame: el cuadro digital que parece papel y que querrás tener en tu hogar

Los marcos digitales son una herramienta perfecta para tener fotos familiares y poder cambiarlas cómodamente. Pero tenían un problema: brillos, reflejos, cables a la vista y una estética más cercana a un gadget que a un objeto decorativo. Aquí es donde entra InkJoy Frame, un gadget que cambiará la decoración de tu hogar.

Un dispositivo que ha nacido en Kickstarter y donde ha arrasado para posicionarse como uno de los regalos estrellas. ¿El secreto de su éxito? InkJoy Frame lleva la tinta electrónica a la pared para que lo que cuelgues no parezca una pantalla, sino una obra impresa sobre papel.

Cómo funciona InkJoy Frame

El truco está en que las pantallas InkJoy Frame esconden un panel E Ink Spectra 6 en color, una tecnología de tinta electrónica avanzada que ofrece un acabado totalmente mate, sin retroiluminación y sin reflejos.

El resultado a nivel de imagen es muy distinto al de una tablet o un televisor: las imágenes recuerdan a ilustraciones o fotografías impresas, con colores suaves, textura visual y una presencia mucho más orgánica en el espacio. De hecho, incluso con luz directa, el marco mantiene la legibilidad y el aspecto “de papel” que promete.

Te invitamos a ver el vídeo que hay sobre estas líneas para que veas lo que ofrece a nivel visual, porque el resultado es impresionante. Además, InkJoy Frame funciona con un consumo energético extremadamente bajo, lo que le permite estar activo durante años sin necesidad de recargas constantes.

Así que vas a poder colgar este gadget en cualquier pared sin preocuparte por enchufes, canaletas o baterías visibles, por lo que este gadget consigue integrarse de verdad en la decoración del hogar.

Respecto a los tamaños disponibes, InkJoy Frame está disponible desde formatos compactos, pensados para composiciones tipo galería, hasta modelos de gran tamaño que funcionan como pieza central de una estancia.

InkJoy Frame | InkJoy

Otra de las bondades de este gadget es que InkJoy apuesta por un ecosistema conectado que permite recibir fotos de familiares y amigos, gestionar colecciones de arte o mostrar información útil como recordatorios, calendario, tiempo o noticias, siempre con un enfoque discreto y visualmente limpio.

Disponibilidad y precio

En cuanto al precio, InkJoy Frame parte de los 289 euros, una cifra muy superior a un marco tradicional, pero viendo lo que ofrece, lo cierto es que es una buena solución a largo plazo. Si te interesa, está disponible en Kickstarter.