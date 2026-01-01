Sabemos que Samsung está preparando el lanzamiento de los Samsung Galaxy S26 y Samsung Galaxy S26 Ultra. Y con todo el aumento de los costes de la memoria RAM, todo apuntaba a que su precio iba a aumentar. Nada más lejos de la realidad

Sí, traemos buenas noticias: Samsung no subirá el precio de sus buques insignia. Al menos eso es lo que apuntan las últimas informaciones procedentes de Corea del Sur y difundidas por fuentes habituales en el entorno de la marca.

Samsung apuesta por contener precios en su gama alta

Según estas informaciones, Samsung ha optado por mantener sin cambios el precio de sus próximos grandes lanzamientos, tanto en la gama Galaxy S como en sus plegables. Esto implica que la serie Samsung Galaxy S26, así como los futuros Samsung Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, llegarán al mercado con tarifas similares a las de sus predecesores, sin subidas previstas para este año.

La preocupación en el mercado era muy real: la situación actual invitaba a pensar que los Samsung Galaxy S26 y Galaxy S26 Ultra serían más caros, ya no solo por el uso de nuevos componentes, sino por la increíble subida que está teniendo la RAM a nivel mundial.

Pero, aunque los próximos Galaxy S26 y los nuevos plegables llegarán previsiblemente con mejoras sustanciales en rendimiento, fotografía, autonomía y funciones basadas en inteligencia artificial, Samsung pretende venderlos al mismo precio que el modelo anterior. De ser así, este sería el precio de los Samsung Galaxy S26 en España, aunque habrá que esperar a que el fabricante lo confirme.

Samsung Galaxy S26 de 128 GB. 909 euros.

Samsung Galaxy S26 de 256 GB. 969 euros.

Samsung Galaxy S26 de 512 GB. 1.079 euros.

Samsung Galaxy S26+ de 256 GB. 1.159 euros.

Samsung Galaxy S26+ de 512 GB. 1.279 euros.

Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB. 1.459 euros.

Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB. 1.579 euros.

Samsung Galaxy S26 Ultra de 1 TB. 1.819 euros.

La presentación del Galaxy S26 ya tiene fecha y lugar

Junto a la información sobre los precios, también se han conocido detalles clave sobre el calendario de lanzamiento.Y parece que los Samsung Galaxy S26 Series serán presentados el próximo 25 de febrero en un evento que se celebrará en San Francisco, una ciudad que Samsung ya ha utilizado en anteriores ocasiones para sus anuncios más importantes.

Tras la presentación, el calendario apunta a una comercialización a comienzos de marzo de 2026, por lo que muy pronto podremos comprar los Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra en Europa.