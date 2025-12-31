La cámara del Samsung Galaxy S26 Ultra resolverá uno de sus mayores problemas

Cuando hacemos fotos, el resultado depende de muchos factores, el primero obviamente nuestra habilidad para captar momentos únicos, y por supuesto la capacidad del smartphone para hacer una buena foto en condiciones de luz variopintas. Hay un efecto denominado Lens Flare, que básicamente son reflejos que se producen en las lentes en determinadas situaciones, y que terminan siendo molestos, porque pueden aparecer en el momento más inesperado, precisamente cuando habías dado con esa composición tan espectacular.

Lo que Samsung está preparando para su S26 Ultra

Pues bien, el Samsung Galaxy S25 Ultra ha sido un teléfono dado a estos efectos involuntarios, producidos por los reflejos de luz sobre las lentes de la cámara. Y parece que su sucesor acabará para siempre con estos problemas, al menos eso es lo que asegura uno de los filtradores más activos de la escena Android, y cercanos a Samsung. Y por lo que parece, los coreanos están trabajando en reducir al mínimo el riesgo de sufrir este tipo de imprevistos cuando hacemos fotos.

El mensaje del filtrador | Wibo de ICE Universe

Ice Universe ha desvelado que Samsung está trabajando en la cámara de su Galaxy S26 para reducir estos efectos negativos en las fotos. Hablamos del Lens Flare, un efecto para el que Samsung proporcionará una gran solución, con una mejora importante en las lentes y sus recubrimientos para reducir los destellos y reflejos fantasmas, algo que ha sido una queja recurrente por parte de algunos usuarios cuando hacen fotos con sus cámaras.

Una de las mejoras directas que disfrutarían los usuarios de los Galaxy S26 con estos nuevos recubrimientos. Y es que por fin corregiría el tono amarillento que a veces adquieren los tonos de piel en sus procesados, buscando una representación más fiel a la realidad. Además del recubrimiento de las lentes, habrá otras mejoras importantes a la hora de hacer las fotografías gracias al hardware de la cámara.

Como una mejor apertura, ya que esta usará una apertura que pasará de f/1.7 a f/1.4, lo que permitiría captar mucha más luz en condiciones nocturnas, o normalmente con poca luz, lo que permitirá compensar el ruido sin depender tanto del software de postprocesado.

¿

Por qué se produce el Lens Flare?

Pues bien, este efecto que sufren las cámaras de los móviles y de cualquier otro formato, se produce cuando la luz rebota de forma errática dentro de la lente. De esta manera, al no contar con el recubrimiento correcto la lente, es más propensa a que puedan verse esos reflejos en el resultado final de algunas fotografías. Por lo que Samsung va a darle a la cámara de su Galaxy S26 Ultra un recubrimiento que reducirá al mínimo esos reflejos. Algo que seguramente no encabezará el material de marketing, pero que sí que agradecerán y mucho sus usuarios.