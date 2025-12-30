Estas han sido las 5 estafas de WhatsApp que han funcionado mejor en 2025

WhatsApp se ha posicionado como el servicio de mensajería instantáneo más utilizado a nivel mundial. Aunque este éxito atrae a ciberestafadores que intentan colarnos timos por WhatsApp.

Muchos de ellos son fácilmente detectables, pero otros han conseguido superar nuestra desconfianza a través de técnicas ingeniería social. Así que vamos a ver cuáles han sido las estafas de WhatsApp más exitosas para evitarlas en 2026.

Las 5 estafas de WhatsApp que mejor han funcionado

Logotipo de WhatsApp roto | Agencias

Según un informe publicado por Check Point Software Technologies, a lo largo del último año se han repetido una serie de estafas que, con pequeñas variaciones, han logrado engañar a miles de usuarios en España y otros mercados. Todas ellas comparten un mismo patrón de ingeniería social: generar urgencia, apelar a la confianza y sacar a la víctima de entornos más controlados.

El fraude del “hijo en apuros”

Es, sin duda, una de las estafas más emocionales y que ha funcionado muy bien en España. El atacante se hace pasar por un hijo o hija que ha cambiado de número y necesita ayuda urgente, siempre económica. El mensaje busca provocar una reacción rápida, sin tiempo para comprobar la identidad real del remitente.

Ghost Pairing o secuestro silencioso de cuentas

Una técnica especialmente peligrosa porque no requiere robar la SIM. Mediante engaños previos, los delincuentes consiguen que la víctima comparta un código de verificación, lo que les permite vincular la cuenta de WhatsApp a otro dispositivo y tomar su control sin que el usuario lo note. El resumen es claro: nunca compartas un código de verificación.

Suplantación de organismos oficiales

Mensajes que aparentan proceder de entidades como la DGT, con avisos de multas o trámites pendientes, han circulado ampliamente en 2025. El objetivo es redirigir a enlaces fraudulentos o continuar la estafa directamente en WhatsApp. Recuerda, nunca te van a enviar una factura para pagar por WhatsApp.

Suplantación de grandes marcas

Plataformas de comercio electrónico y servicios digitales conocidos son utilizados como gancho. Avisos sobre pedidos bloqueados, cargos sospechosos o problemas con la cuenta es otra de las estafas más habituales de WhatsApp en 2025. Repetimos: nunca compartas tus datos y si recibes un mensaje así, mejor contactar con la fuente oficial ( Correos, Netflix…) y evitar sustos innecesarios.

Uso de plataformas legítimas como puente

Las campañas más bien elaboradas para estafar por WhatsApp en 2025 han arrancado a través de servicios fiables, como Google Classroom, para generar confianza.

¿Cómo lo hacían? Los ciberdelincuentes enviaban invitaciones falsas desde esta plataforma legítima y, una vez establecida la confianza, redirigían a las víctimas a contactar por WhatsApp, donde se desarrollaba el fraude.

Ahora que ya sabes cuáles han sido las estafas de WhatsApp que más éxito han tenido en 2025, estarás un poco mejor preparado para esquivar estos timos que se repetirán en 2026.