TCL Note A1 NXTPAPER, una tablet perfecta para trabajar y que cuida de tu salud ocular

TCL lleva tiempo destacando por sus pantallas NXTPAPER, una tecnología que garantiza la mejor experiencia de lectura en un teléfono o tablet. Y ahora acaba de sorprender con la TCL Note A1 NXTPAPER, una tablet que apunta directamente a estudiantes y profesionales que pasan horas leyendo, escribiendo o tomando notas.

Su objetivo es ser una tablet perfecta para trabajar, y cuya pantalla te protege la vista para evitar molestias oculares. Veamos todo lo que esconde esta TCL Note A1 NXTPAPER.

Ficha técnica de la TCL Note A1 NXTPAPER

Para empezar, vamos a hablar de la pantalla de la TCL Note A1 NXTPAPER, por que apunta alto. Un panel de 11,5 pulgadas con tecnología NXTPAPER y que acabado mate, pensada para reducir reflejos y fatiga ocular.

TCL Note A1 NXTPAPER | TCL

Además, ofrece resolución de 2200 x 1440 píxeles y formato 3:2 para la mejor experiencia a la hora de abrir documentos. Y ofrece una tasa de refresco de 120 Hz para brindarte la mejor experiencia de imagen.

Claro que vas a poder ver películas o jugar con la TCL Note A1 NXTPAPER, pero su base es la productividad y el estudio. Para ello, esta tablet llega acompañada del T-Pen Pro, incluido en la caja, con 8.192 niveles de presión y una latencia inferior a 5 ms. Y cuenta con una textura que ofrece una sensación de escribir sobre el papel, por lo que la experiencia es muy natural respecto a una tablet convencional.

A nivel de potencia, TCL apuesta por un procesador MediaTek G100, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Una potencia que garantiza que podrá ofrecer un rendimiento sólido en tareas de productividad, lectura, anotaciones y edición ligera.

Como no podía ser de otra manera, el fabricante ha implementado su mejor software. Con ello, la TCL Note A1 NXTPAPER integra funciones de inteligencia artificial orientadas a la escritura y el estudio: mejora automática de la caligrafía, reconocimiento de fórmulas escritas a mano y herramientas pensadas para tomar notas más limpias durante reuniones o clases.

TCL Note A1 NXTPAPER | TCL

Además, el sistema permite instalar apps de terceros, por lo que no estás limitado a un ecosistema cerrado: servicios como Kindle, Google Drive o Dropbox pueden convivir sin problemas. La tablet también incorpora una cámara trasera de 13 MP con autofocus, y que está pensada para escanear documentos físicos y digitalizarlos directamente en el entorno de trabajo. Sí, TCL no ha dejado ningún detalle al aire.

Cerramos con una batería de 8.000 mAh, con carga rápida de 33 W, más que suficiente para brindar una gran autonomía. ¿El precio de la TCL Note A1 NXTPAPER? Cuesta 549 dólares, por lo que seguramente costará 549 euros cuando llegue a España, ya que se ha confirmado su desembarco en Europa.