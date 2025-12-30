FILTRADOS MÁS DETALLES
El Oppo Find X9s será una auténtica bestia fotográfica
Será uno de los próximos topes de gama de Oppo, y no renunciará a nada, presumiendo de la mejor cámara de fotos.
El fabricante chino no se ha conformado ni mucho menos con haber lanzado hace unos meses sus Oppo Find X9 y Oppo Find X9 Pro, sus dos nuevos topes de gama. Pero estos contarán con versiones más avanzadas, y no solo se tratará del Ultra, que todos esperamos, sino también de otro modelo adicional, como sería el Find X9s, una variante parece que más compacta, pero igual o más potente que los actuales modelos de alta gama de la marca. Ahora se han conocido nuevos detalles de este modelo, que demuestran que será un dispositivo de mucho nivel fotográfico.
Se confirman varios sensores de 200 megapíxeles
Sin duda este será uno de sus aspectos más sorprendentes, la enorme resolución de la cámara de fotos si sumamos los megapíxeles de todos sus sensores traseros. Y es que ha sido el prolífico Digital Chat Station, uno de los filtradores chinos mejor valorados, quien ha desvelado los principales detalles de la cámara de este teléfono, y algunos datos adicionales sobre su interesante ficha técnica.
En su filtración, ha desvelado que el smartphone contará con una pantalla de 6,3 pulgadas, por lo que será sensiblemente más pequeño que los Find X9 que hemos conocido ahora, y, por tanto, entrará en ese segmento de móviles compactos que conocemos actualmente, y que se cogen mejor a una mano. Lo más importante, los dos enormes sensores de 200 megapíxeles con los que contará, que aportarían una calidad a la cámara sin precedentes en el mercado.
Los dos sensores de esta resolución pertenecerían al principal y al telefoto de periscopio, con un zoom de 3x, y un Samsung HP5. Por tanto, a este nivel podemos esperar las mejores especificaciones a la hora de hacer retratos, y por supuesto también en otro tipo de fotografías con la combinación de esos 400 megapíxeles de resolución. En cuanto a la batería, nos ofrecería una capacidad notable también, con 7000 mAh, similar a la de sus predecesores dentro de esta misma gama Find X9. Se podrá cargar también sin cables, en lo que sin duda es una función imprescindible en un tope de gama.
Un teléfono que estrenaría la máxima resistencia al agua y al polvo, gracias a la certificación IP69 e IP69, mientras que el sistema operativo sería una vez más Android 16, con la capa ColorOS 16 basada en este sistema operativo. Además de este modelo, se esperan otras dos variantes de la gama Find X9. Como serían los Find X9 Ultra y el Find X9s+, dos terminales que seguramente vean la luz en las próximas semanas, a principios de 2026 y seguramente cerca del año nuevo chino. Seguiremos atentos, porque parece que se están filtrando poco a poco de cara a ese lanzamiento inminente.
