Con la llegada de Año Nuevo, Apple se enfrenta a un nuevo incendio. Aunque realmente lleva unos meses acarreando molestias a los propietarios de un iPhone 17 Pro o Pro Max. ¿La razón? Un extraño ruido de estática que emite el teléfono cuando se carga.

De esta manera, los iPhone 17 Pro tienen un problema al cargarse, y Apple no da con la solución. Lo que empezó como comentarios aislados en foros especializados se ha convertido en un goteo constante de quejas por parte de usuarios que detectan un comportamiento extraño en sus dispositivos cuando están conectados a la corriente. El síntoma es siempre parecido: un ruido estático, un siseo o un leve chisporroteo que se aprecia en los altavoces mientras el móvil se está cargando. Pero, ¿Qué está pasando?

El altavoz del iPhone 17 Pro suena cuando se carga

Un problema que llevan arrastrando los iPhone 17 Pro y Pro Max casi desde su lanzamiento. Y el fallo es muy específico: el teléfono empieza emitir ruido cuando se carga. El sonido recuerda al de una radio antigua mal sintonizada y puede escucharse incluso cuando no se está reproduciendo ningún contenido.

Algunos usuarios aseguran que se percibe al bajar el volumen mientras suena música o un vídeo, mientras que otros afirman que aparece sin más, simplemente al desplazarse por una página web o navegar por el sistema con el teléfono enchufado.

Como verás en el vídeo que acompaña estas línea y que ha sido grabado por el propietari ode un iPhone 17 Pro, el ruido que emite el dispositivo al cargarse es molesto. Además, los usuarios afectados apuntan a que el ruido aparece tanto con cargadores oficiales de Apple como con accesorios de terceros, independientemente del tipo de cable o adaptador. Incluso la carga inalámbrica mediante MagSafe provoca el mismo efecto, aunque en este caso el sonido es más leve.

Como verás, en todos los escenarios se repite un patrón claro: al desconectar el iPhone 17 Pro del cargador, el ruido desaparece de inmediato. Esto ha llevado a muchos usuarios a pensar en un posible fallo de hardware relacionado con la gestión de energía y el sistema de audio. Sin embargo, la situación es más compleja. Algunos propietarios han optado por cambiar su iPhone 17 Pro o Pro Max por una unidad nueva, solo para descubrir que el dispositivo de reemplazo presenta exactamente el mismo comportamiento. Así que estamos ante un problema más grave de lo que imaginas.

Desde Apple, por ahora, no hay una respuesta oficial clara. Según relatan algunos usuarios, el servicio de atención al cliente ha reconocido el problema y lo ha escalado a los equipos de ingeniería por lo que la compañía estaría trabajando en una solución, pero las actualizaciones de iOS publicadas hasta la fecha no han corregido el fallo.

Habrá que esperar a que Apple ofrezca una solución que arregle el problema del sonido que emiten los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max al cargarse. Mientras tanto, evita cargarlo de noche para que no te moleste en exceso...