Este sería el diseño del iPhone 15 Ultra, ¿te gusta?

El pasado fin de semana se presentaban los Xiaomi 13, los nuevos móviles topes de gama de la firma china serán algunos de los teléfonos más potentes de todo 2023. Y uno de sus principales competidores serán los nuevos iPhone 15, que se presentarán el próximo mes de septiembre. Y este año por primera vez, tendríamos un modelo Ultra, que no solo competiría con estos modelos de Xiaomi, sino también con los Galaxy S23 Ultra, o también el Xiaomi 13 Ultra, que llegará más adelante. Ahora hemos conocido el que sería el diseño de este esperado teléfono, y la verdad, que su aspecto es bastante familiar.

Con una cámara cuádruple

Ha sido Vadim Yuryev quien ha mostrado en su cuenta de Twitter cómo sería el diseño del iPhone 15 Ultra, un teléfono que se convertirá en el más avanzado de la marca. El diseño que vemos sería similar al de los modelos actuales, aunque con una diferencia importante. En este caso no habría módulo de cámara, y las lentes de los sensores se integrarían por completo en el cuerpo del teléfono. Dentro de esta cámara de fotos ahora nos encontramos con un sensor adicional. Se ha movido a la parte superior el sensor TOF, y ahora vemos uno nuevo donde antes se ubicaba este.

Porque tendríamos un sensor de periscopio, que sería una de las grandes novedades de esta cámara de fotos, proporcionando así un nuevo zoom, más potente y de mayor calidad, sobre todo cuando hablamos de uno óptico. Otros aspectos que han incluido en esta recreación es una parte trasera de cristal y plana, aunque en los laterales es ligeramente curvada. Pero en general todo el teléfono tiene un aspecto más similar a los iPad Pro, con unos laterales rectos como hemos visto este año en los iPhone 14.

Otra de las novedades que nos muestran estos renders que recrean el posible aspecto del iPhone 15 Ultra, es el conector USB tipo C, que es una de las novedades que sabemos que llegarán a todos los iPhone el próximo año, como consecuencia de la nueva normativa de la Unión Europea al respecto. Vemos el teléfono en varios colores, como son el blanco, el azul y algo similar al cobre. Según su creador, estos render representan a un iPhone 15 Ultra fabricado en titanio, y que por tanto contará con una resistencia especial a los golpes y los arañazos.

Recordemos que los Apple Watch Ultra cuentan con este material como uno de sus grandes aspectos diferenciales. No obstante, estamos todavía casi a un año de su presentación, y este tipo de recreaciones no dejan de ser eso precisamente, una manera de imaginar cómo podría ser el futuro teléfono de los de Cupertino. Un diseño que no nos sorprende, pero que a la vez es bastante fiel a la realidad, recordemos que en este aspecto Apple es muy conservadora, y que en el caso de lanzar un modelo Ultra lo más normal es que sea casi idéntico a los iPhone 14 actuales. En cualquier caso, más allá del diseño, la cámara con un nuevo sensor, y el USB tipo C parecen seguros en los nuevos teléfonos de Apple.