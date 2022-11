Por qué no vas a poder regalar un iPhone 14 Pro estas Navidades

No sabemos si vas a ser de esas personas ultra generosas que estén pensando en regalar nada menos que un iPhone 14 Pro estas Navidades, pero si es así, es muy posible que no puedas hacerlo realidad. Y es que según se acercan las semanas navideñas, parece cada vez más evidente que la rotura del stock de los iPhone 14 Pro va para largo, y que va a ser prácticamente imposible encontrar uno nuevo en España y en medio mundo durante las próximas semanas.

Problemas de suministro

Es algo que ya se puede comprobar incluso en la tienda online de Apple. Es prácticamente imposible hacerse con un iPhone 14 Pro o Pro Max antes de las Navidades. La única fecha que se da a domicilio es para dentro de un mes, y aun así no es posible cerrar el pedido. Y es que en los últimos días la cadena de suministro de Apple en China ha sufrido unos problemas sin precedentes. Tanto es así que las protesta anti COVID 0 que se han dado en las fábricas chinas de Foxconn están dando como resultado un corte en seco en el suministro de iPhone 14 Pro y Pro Max.

Lo que hace unos días era solo una posibilidad, ahora se confirma como un efecto directo en la disponibilidad de los móviles más avanzados de Apple. La planta de Foxconn en Zhengzhou está viviendo fuertes protestas por parte de los trabajadores, que han tenido que estar las últimas semanas trabajando en un entorno muy difícil y estresante por las políticas de COVID 0 impuestas por el gobierno chino. Tanto es así que tanto los trabajadores como la policía se han enfrentado en los últimos días, ya que los primeros querían abandonar sus puestos de trabajo hartos ya de los largos confinamientos.

Y claro, esto ha tenido como consecuencia directa la detención total de la producción de iPhone 14 Pro. Eso es lo que ahora está ocurriendo en China y lo que está teniendo una repercusión directa para Apple, que está viendo cómo su producción no va a poder satisfacer la demanda en el momento de ventas más importante del año, como es la Navidad. En buena parte del planeta el iPhone 14 Pro y el Pro Max no estarán disponibles para las fechas en las que tradicionalmente se regala, el día de Navidad, ya que los plazos de entrega que se están dando ahora son alrededor de los días 28, 29 o 30 de diciembre.

En España el problema podría no ser tan grave, ya que para nosotros el verdadero día de regalos es el de Reyes, y para esa fecha sí que es posible que ya haya existencias de estos modelos. Pero eso es a día de hoy, si las protestas se alargan toda esta semana y la que viene, es posible que la disponibilidad de estos modelos siga siendo limitada hasta la segunda semana de enero. Así que estos próximos días son cruciales para poder saber si será posible o no regalar un iPhone 14 Pro estas Navidades. Aunque la realidad apunta a que no, no será posible regalarlo si no cambia diametralmente la situación en China.

