Trump anuncia su propio smartphone: el T1 Phone es dorado, con Android 15 y costará 499 dólares

Que Donald Trump es tan político como showman no es ningún secreto. Y que no tiene reparos en utilizar su popularidad, tanto para bien como para mal, para sus propios negocios, es evidente. Y en esta ocasión queda patente con el lanzamiento de su primera operadora telefónica, que a su vez va a venir acompañado de lo que nos ha parecido más sorprendente. Y es que también ofrecerá su propio smartphone, para aquellos que quieran cerrar el círculo MAGA, también en la esfera de los smartphones.

Ficha técnica del T1 Phone

Estamos ante un móvil que a nivel externo no queda muy claro qué es lo que podemos esperar de él. Primero porque los renders que acompañan al T1 Phone no tienen la calidad que podemos esperar de un teléfono de alta gama, ni mucho menos. Más bien se trata de un render de una calidad cuestionable, algo que se puede apreciar en la cámara de fotos.

T1 Phone | Trump Mobile

Vemos un módulo similar al de un iPhone, con tres sensores, pero que parecen bastante pequeños en el render, desde luego se ven desproporcionados. Ese color amarillo chillón supuestamente es el acabado dorado del que estará recubierto el terminal. Detrás tendrá una gran inscripción con el T1, así como la bandera norteamericana. Por lo que se ve en estas imágenes, parece que podría llegar con una capa de personalización también basada en ese dorado y los tradicionales mensajes de la esfera MAGA.

Pero más allá de este errático render, que desde luego tiene un nivel como mucho de clon de Aliexpress, al menos han desvelado gran parte de la ficha técnica de este teléfono, lo que nos da una idea de lo que esperar de él. Para empezar, será un móvil con Android 15 como sistema operativo, no podríamos esperar otra cosa, porque obviamente no iba a optar por iOS, y mucho menos por el HarmonyOS de Huawei, aquí no hay sorpresas.

En lo que a datos técnicos se refiere, es un teléfono que contará con una pantalla de 6,8 pulgadas, con tecnología AMOLED, y que tendrá una cámara frontal dentro de un orificio. Esta tendría una tasa de refresco de 120Hz, por tanto, unas buenas características para la pantalla de este dispositivo. El procesador no se ha desvelado, y es una pena, porque es un componente que nos podría decir mucho sobre dónde se va a ubicar este terminal en su lanzamiento.

Ese procesador vendría acompañado de una memoria RAM de 12 GB, así como una memoria interna de 256 GB ampliable mediante tarjetas microSD. En cuanto a la cámara de fotos, no podemos esperar demasiado, porque según su ficha técnica, tendrá tres sensores. El principal de 50 megapíxeles, uno de profundidad de 2 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles.

Delante la cámara para hacer selfies tendrá 16 megapíxeles. La batería de este teléfono tendrá una capacidad de 5000 mAh, una capacidad también bastante estándar en la gama media. Contará con un lector de huellas y desbloqueo facial integrado. Y todo ello por un precio de 499 dólares. Quienes quieran hacerse con él pueden reservarlo ya por 100 dólares. Se lanzará a finales de este año.