Errores a evitar si quieres alargar la vida útil de tu móvil

Usamos a diario nuestro teléfono móvil sin ser conscientes de si lo que hacemos es perjudicial o beneficioso para nuestros dispositivos. A continuación que contamos qué errores solemos cometer sin darnos cuenta que pueden ponerlo en peligro, Sigue leyendo si quieres conocer más detalles.

Errores comunes a la hora de usar el móvil que acortan su vida útil

La vida útil es el tiempo durante el cual podemos hacer uso de un dispositivo en plenas facultades, y este tiempo puede alargarse o acortarse en función del uso que hagamos de estos. Por lo que si estás interesado en que este sea el mayor posible sigue estas recomendaciones. Aunque nada podemos hacer contra la obsolescencia programada a la que están sometidos nuestros dispositivos, sí que podemos poner nuestro granito de arena y hacer todo lo posible para que esta llegue lo más tare posible. El más uso afecta directamente a nuestro móvil, estas recomendaciones ayudarán a conservarlo por más tiempo.

Usa el cargador correcto | Foto-de-Markus-Winkler-en-Unsplash

Estar conectado permanente permite la actualización constante tanto del sistema como de las aplicaciones de nuestro teléfono. Mantener al día de estas ayudará no sólo a recibir las novedades que estas puedan contener, sino la solución de problemas y el cierre de brechas de seguridad. Esto cobra vital importancia a la hora evitar problemas tanto se ser infectado como se ser hackeado por ciberdelincuentes. Estos pueden llegar a dejar inservible nuestro smartphone en cuestión de segundos.

Siendo por este mismo camino, si queremos mantener a salvo nuestro teléfono, debemos ser cuidadosos con el origen de las apps que descargamos. Evitar instalar app de origen desconocido o fuera de la tienda a aplicaciones son algunas de las cosas que podemos hacer si no queremos tener ningún problema. A través del malware, podemos sufrir el robo tanto nuestros datos personales, las credenciales y contraseñas de cualquier app o servicio que usemos con nuestro móvil. Por lo antes de instalar una aplicación nueva debemos comprobar si esta es realmente segura.

Nuestros actos no sólo afectan negativamente al software de nuestro teléfono, sino que también podemos dañar físicamente el hardware, por ejemplo, usando un cargador incorrecto o de otro dispositivo. Aunque nos parezcan iguales no todos los cables ni cargadores con iguales. Por lo hacer uso de cualquier cable o cargador de forma continuada puede llegar a dañar nuestros dispositivos. Por lo que es recomendable usar siempre los suministrados por el fabricante o si estos han sufrido daños o no funcionan correctamente comprar recambios homologados.

Por último, sobre todo de cara al verano algo que debemos tener en cuenta es como afecta el calor a nuestro smartphone. Ya de por sí, muchos de nuestros dispositivos se calientan si hacemos un uso intensivo de estos. Por lo que evitan las altas temperaturas es algo de vital importancia. No dejar el móvil expuesto directamente a los rayos del sol durante tiempo prolongado o no dejarlo cerca de fuentes que emanen calor, es de gran ayuda si queremos conservar por mucho tiempo nuestros dispositivos electrónicos.