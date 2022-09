Cómo mostrar el porcentaje de batería en tu iPhone con iOS 16

Desde hace unos días los usuarios de iOS ya pueden actualizar sus teléfonos a la nueva versión, iOS 16 el cual viene con novedades, pero lo que no ha cambiado que seguimos sin poder ver la batería que nos queda, a simple vista y por defecto, te contamos cómo hacerlo.

Muestra el porcentaje de batería en tu iPhone

Saber cuánto batería tenemos y si es suficiente para pasar el día, para hacernos una idea de cuándo vamos a tener que cargarlo y si va a ser posible o no, es algo que para muchos de nosotros es muy importante. Sobre todo, si pasas la mayor parte del tiempo fuera de casa sin posibilidad de cargar la batería en cualquier momento. Es cierto, que es posible recargar la batería con una batería portátil. Pero no estaría de más poder verlo para evitar problemas. Algo tan sencillo y útil y que Apple se niega a establecer por defecto, aunque no siempre podemos cambiarlo de forma manual de forma acorde a nuestras preferencias.

Existe una forma de hacer visible el porcentaje. Por defecto, en la pantalla del iPhone, ponemos ver el icono de la batería y como va cambiando a medida que esta se va consumiendo. La precisión de este icono deja mucho que desear y nos podemos encontrar con un porcentaje menor de lo que creíamos y quedarnos sin energía antes de tiempo. Para evitar este problema del primer mundo, podemos activar el porcentaje que es mucho más fiable. Para hacer visible el porcentaje en la barra de notificaciones, situada en la parte superior de la pantalla. Hasta ahora esto no era posible por las restricciones establecidas por Apple, pero que ahora con la llegada de iOS 16 se han flexibilizado. Para ello sigue los siguientes pasos:

Comenzaremos accediendo a los “ ajustes ” del propio teléfono, abriendo la aplicación con este nombre.

” del propio teléfono, abriendo la aplicación con este nombre. Una vez dentro, localizamos el apartado “ batería ” y pulsamos para acceder a las opciones.

” y pulsamos para acceder a las opciones. Entre las opciones disponibles encontramos la opción “Porcentaje de batería” . Desliza el botón a la posición activa.

. Desliza el botón a la posición activa. Al hacerlo de forma automática, veremos como ya está visible.

Este proceso puedes usarlo en el caso de que tu móvil sea uno de estos modelos iPhone 11, XR, 12 mini, 13 mini. Pero siempre y cuando tengamos actualizado el sistema a la nueva versión.

Podemos observar a través de este indicador, si el uso que estamos haciendo del móvil acelera el gasto, tomando las medidas necesarias para ahorrar energía hasta que podamos cargarlo. Para optimar el uso de la batería podemos interrumpir los procesos en segundo plano, cerrar las aplicaciones de las que no queramos hacer uso, incluso utilizar el modo concentración para reducir las funciones y el consumo de batería. Otra buena opción es activar el modo oscuro, esto nos permite ahorrar energía a la vez que protegemos nuestros ojos de la emisión luz azul o reducimos la temperatura de nuestro dispositivo. Algo que también contribuye al gasto de energía.

