El diseño de los Motorola Razr 70 Ultra y Edge 70 Pro se filtra con máximo detalle

Motorola está a punto de lanzar nuevos modelos para su gama media y alta. La firma de Lenovo tiene a punto tanto un nuevo Edge 70 Pro como el plegable Razr 70, en ambos casos, hasta el punto de disponer ya de material de prensa listo. Y es que uno de los filtradores más reputados de la escena Android, como es @Onleaks, ha compartido imágenes del inminente plegable, mientras que otra fuente ha hecho lo propio con el nuevo gama media premium de la marca.

Más leña para las gamas Edge y Razr

Empezando por el plegable, el Motorola Razr 70 Ultra se ha dejado ver en una filtración de Onleaks, y lo ha hecho en varios colores, que ha mostrado en el medio Android Headlines. Allí lo hemos visto tanto en color morado como marrón, con un elegante acabado que imita la madera, y que sin duda le dota de mucha clase. Este teléfono tiene un aspecto bastante similar al de su predecesor, por no decir que es exactamente el mismo.

Y es que podemos apreciar cómo su pantalla externa de nuevo va a llegar a todos los extremos y no va a tener bordes. Mientras que los dos sensores de cámara serán islas dentro de esa gran pantalla, que volverá a ser de 4 pulgadas. Lo que no vemos en este caso es la cámara selfie dentro de la pantalla plegable del teléfono, ya que al tener esa pantalla tan grande fuera, basta con usar la cámara trasera para hacerse selfies.

Para este teléfono esperamos un procesador Snapdragon 8 Elite 5, así como un 16GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento interno. Las dos cámaras tendrán sendos sensores de 50 megapíxeles, y por tanto harán las veces de selfie también. Por otro lado la batería tendrá una gran capacidad de 4700mAh, que para un smartphone es más que suficiente.

El Motorola Edge 70 Pro también se deja querer

En este caso, el gama media premium de la marca de Lenovo se ha dejado ver en un material promocional, que además anticipa un lanzamiento inminente. En este material promocional no solo vemos el diseño del teléfono, que por otro lado es casi idéntico al de tantos otros Edge, sino que además viene acompañado del mensaje que parece va a acompañar al teléfono durante su promoción.

Esta frase dice básicamente, Aprovecha la noche, lo que nos viene a decir que su cámara será capaz de hacer excelentes fotos incluso en esos entornos más oscuros, ya no solo de noche, sino mientras va cayendo, en esa hora dorada. Este modelo Pro se caracterizaría por una batería grande, de 6500 mAh, con carga de 90W. Por lo demás, debería ser bastante similar a sus compañeros de gama, con procesadores Dimensity de alta gama, pantallas AMOLED y cámaras de 50 megapíxeles.

Por la filtración masiva de estos materiales, todo apunta a que estos nuevos teléfonos de Motorola podrían presentarse en cuestión de días, quizás la semana que viene, primero en India, y quizás después también en Europa.