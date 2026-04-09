Los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max contarán con nuevas cámaras de periscopio

Los próximos topes de gama de Xiaomi están más cerca que nunca de ser una realidad. Es de esperar que se estrenen el próximo mes de septiembre, poco después de que lo hagan los iPhone 18. Y poco a poco vamos conociendo nuevos detalles que nos dan una idea de lo que esperar de estos teléfonos. Hoy las informaciones apuntan a nuevos sensores de periscopio, con distintas especificaciones respecto de sus predecesores. Y es que parece que Xiaomi va a introducir algunas características mejoradas en estas cámaras.

¿Qué mejora en los nuevos sensores?

Los nuevos sensores de estos teléfonos contarán con resolución de 200 megapíxeles en ambos modelos, esto es ya un salto enorme respecto de la resolución de 50 megapíxeles de sus predecesores. Pero es que además habrá diferencias en la distancia focal de ambas cámaras. Porque esta distancia en los nuevos sensores será de 85 mm, frente a los 115 mm de sus predecesores.

Esto quiere decir que el zoom de estos nuevos sensores será algo menor que los de la anterior generación, podrían ser de 3x o 3,5x frente a los 5x de los Xiaomi 17 Pro y Pro Max. Por tanto en este aspecto aumentará la resolución y en cambio los aumentos se verán reducidos, algo que no tiene por qué ser malo, todo lo contrario, ya que hablamos de que los sensores de 200 megapíxeles son mucho más grandes y aceptan recortes con mucha mayor calidad.

Se espera que el zoom digital híbrido con calidad similar al óptico llegue a los 6x o 7x aumentos, por lo que ofrecerá una potente capacidad para ampliar escenas. Por tanto es verdad que aunque sea chocante, estamos seguros de que la menor capacidad de zoom se verá compensada por una mayor calidad a la hora de capturar las imágenes, con una resolución más elevada y mejor detalle incluso en entornos de luz menos favorables.

Sobre sus ficha técnica, los nuevos Xiaomi 18 Pro y Pro Max deberían llegar con el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, el más potente que veremos en un móvil Android desde mediados de este año hasta 2027. La pantalla de estos modelos tendría un tamaño de 6,9 pulgadas en la variante básica, y de 6,9 pulgadas en la variante Pro, rozando las 7 pulgadas. Y respecto de la batería, podemos esperar grandes capacidades.

De hecho se especula con que contarán con baterías de entre 7000mAh y 8000mAh, una capacidad salvaje que además no afectará ni al grosor ni al peso del teléfono, que se mantendrá muy contenido gracias a la tecnología de silicio. Es de esperar que los nuevos modelos estrenen HyperOS 4, la nueva versión de la capa de Xiaomi basada en el nuevo Android 17.

Xiaomi seguirá nombrando a sus smartphones de manera similar a los iPhone, de hecho se saltó una generación para equipararse a ellos. Habrá que ver si hacen lo mismo cuando Apple se salte el iPhone 19 para hacer coincidir el 20 aniversario el año que viene con el iPhone 20, ¿veremos entonces unos Xiaomi 20?