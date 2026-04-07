Los Samsung Galaxy S27 estrenarán un cuarto modelo

Parece que Samsung no se encuentra cómoda con la configuración de su gama de móviles de alta gama. Los Galaxy S26 han prescindido del modelo Edge, y ahora parece que la próxima generación contará con un modelo adicional. Samsung debe estar detectando ciertas tendencias en el mercado que le invitan a aumentar el tamaño de su gama. Al menos eso es lo que hemos conocido ahora, ya que nuevas informaciones apuntan a que la gama de los S27 contará con un nuevo integrante.

¿De qué modelo se trata?

Aunque todavía queda casi un año por delante para que esta nueva gama vea la luz, la realidad es que no es raro comprobar cómo los fabricantes perfilan sus lanzamientos con muchos meses de antelación, como ocurre en esta ocasión. Porque esta información apunta a que además de los Samsung Galaxy S27, S27+ y S27 Ultra, vamos a tener en 2027 al nuevo Samsung Galaxy S27 Pro, un modelo que regresa después de varios años de ausencias.

La nueva gama Samsung Galaxy S26 Ultra | Samsung

Según estas informaciones, el nuevo modelo Pro contará con muchas características en común con el Galaxy S27 Ultra, aunque no contará con el soporte para el S-Pen, el lápiz de Samsung. No creemos que sea la única diferencia, porque estamos seguros de que sus cámaras de fotos tampoco serán las mismas. Pero en cualquier caso, es una interesante adición a la gama alta de Samsung.

No es la primera vez que se rumorea un modelo Pro para los topes de gama de Samsung, de hecho este mismo año se esperaba lo mismo de los Samsung Galaxy S26, aunque al final nos hemos quedado con tres modelos, y sin variante Edge, después de que la acogida de este modelo ultra delgado no haya sido la mejor, algo que ha ocurrido en general con todos los modelos de este tipo que llegaron en 2025.

De momento queda mucho para su lanzamiento, por lo que son meras especulaciones lo que podamos esperar con las características de estos nuevos modelos. Pero podemos esperar obviamente que este modelo Pro nos ofrece una de las mejores fichas técnicas de la marca de cara a 2027, y esperamos que tenga un excelente apartado fotográfico, aunque sin llegar, eso claro está, a los niveles de los modelos Ultra.

La información llega directamente desde Corea del Sur, por lo que es bastante cercana a la firma. Se había especulado mucho con el aspecto del S-Pen, si Samsung iba a dejarlo de integrar en su modelo Ultra, ya que en otros tiempos eran los Note los que contaban con ellos, o los plegables Fold, pero el lápiz parece ya inamovible para este modelo Ultra. Y obviamente hay consumidores que prefieren hacerse con el teléfono pero sin el lápiz, para ellos ese modelo Pro podría ser una excelente alternativa.