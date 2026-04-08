El Redmi K90 Max se presentará este mes de abril con un gran ventilador

El fabricante chino Xiaomi sigue ultimando los detalles de sus nuevos teléfonos de alta gama accesibles. Los Redmi K90 todavía tienen por delante el lanzamiento de sus dos modelos más avanzados, y ahora hemos conocido detalles sobre su futuro lanzamiento. Es el caso del Redmi K90 Max, un modelo que estará un escalón por debajo del Ultra, pero que sin duda alguna destaca por un elemento de su hardware poco común en smartphones.

Un ventilador integrado

Xiaomi ha confirmado ahora con su primer teaser que este móvil llegará al mercado a lo largo de este mes. Sobre su principal característica, los ventiladores son habituales en ordenadores portátiles, y en alguna que otra consola al estilo de Steam Deck. Pero desde luego, por razones obvias de espacio, no han estado presentes en los smartphones durante años. Ahora parece que Redmi quiere cambiar eso con el futuro Redmi K90 Max, un teléfono que está cerca de llegar al mercado, y que se presentaría este mismo mes en China.

Y es que contará con un ventilador activo integrado, de 18,1 mm de diámetro que promete cambiar las reglas del juego. Con este ventilador, este sistema es capaz de reducir la temperatura del componente interno en hasta 10 grados en apenas 100 segundos. Al igual que los otros K90, este tendrá un curioso diseño en su módulo de cámara, que integrará la rejilla de este gran ventilador en uno de sus laterales. Algo esencial cuando se trata de jugar a juegos exigentes, o hacer determinadas ediciones de vídeo que requieren de un uso intensivo del procesador y memorias.

Lo que esperamos del Redmi K90 Max

Este modelo llegaría con un potente procesador MediaTek Dimensity 9500, lo que denota la intención del fabricante de ubicarlo en la gama alta más potente, junto a 12GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento interno. Llegaría con una pantalla de mucha calidad, con una tasa de refresco elevada de 165 Hz, más propia de dispositivos gaming que necesitan movimientos fluidos en todos los juegos.

Este teléfono contará con un marco de aleación de aluminio, por lo que será bastante resistente, y además tendrá las certificaciones más exigentes de resistencia, como son IP66, IP68 y IP69. Contará con dos cámaras traseras, que todavía no está muy claro qué sensores tendrá. Un móvil que estará orientado al gaming, sin ser un móvil específicamente para este uso, y conservando un diseño similar al de sus compañeros de gama.

Por otro lado se espera que el Redmi K90 Ultra llegue un poco más tarde como colofón a la gama. Este ofrecerá también el mismo procesador de alta gama de MediaTek, y compartirá también la misma pantalla de 165 Hz y tecnología OLED. En este caso destacaría por una enorme batería de 8000mAh, y carga rápida de 100W. Un móvil que podría convertirse en el futuro Xiaomi 17T Pro en el futuro y llegar a España con esta denominación.