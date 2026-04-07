El Oppo F33 nos avanza su potencial antes de presentarse

El fabricante chino sigue preparando nuevos modelos, que no necesariamente tienen por qué llegar a nuestro país, pero que sin duda alguna pueden servir como base para otros modelos que pueden terminar llegando al mercado español. Es el caso del Oppo F33 que está cerca de llegar al mercado, y del que ahora conocemos sus principales características, así como su diseño. Un móvil que parece contará con potentes prestaciones dentro de la gama media más accesible.

Lanzamiento inminente

Por lo que sabemos este nuevo Oppo F33 se presentará la semana que viene, el 14 de abril. Y lo hará con una pantalla de 6,57 pulgadas, una diagonal bastante respetable, y un procesador bastante potente para su gama. El MediaTek 6360 Max será el encargado de mover a este teléfono y parece que lo hará con mucha soltura desde luego, al menos eso es lo que podemos esperar de un nuevo chip que acaba de llegar a la gama media.

En su cámara encontraremos un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un sensor de 2 megapíxeles auxiliar. Mientras que delante la cámara contará con un gran sensor de 50 megapíxeles, con un ángulo de visión de 100 grados. Una de las mejores facetas de este teléfono la encontramos en su batería, que contará con una enorme capacidad de 7000mAh.

Además su potencia de carga será de 80W, por lo que tendrá una de las baterías más grandes y poderosas de su gama. También presumirá de carga inversa de 10W, lo que no está nada mal. Otros aspectos a tener en cuenta son su resistencia a los elementos, el polvo y el agua. Ya que tendrá certificación IP69K, la más resistente en la actualidad, y que garantiza que no sufrirá daños incluso al sumergirse en el agua.

Un móvil que llegaría con un peso de 194 gramos, algo irrisorio teniendo en cuenta su enorme batería, hace solo un par de años habría sido algo inconcebible. En la filtración se ha podido ver el diseño del teléfono, que no nos vamos a engañar, es muy similar al resto de la gama media, incluso se da in aire a los Reno. Pero le delata su módulo de cámara rectangular, pero en este caso de líneas curvas.

Junto a este modelo llegará también un Oppo F33 Pro, que imaginamos podría ofrecer una mejor cámara de fotos, y quien sabe si un procesador más potente, pero en cualquier caso, se trata de un teléfono que perfectamente podría terminar llegando a España después de lanzarse en India, pero seguramente bajo otra denominación, ya que la marca no cuenta con gama F en nuestro país, lo que no debe ser un impedimento.