Estos móviles Motorola ahora hacen las fotos perfectas para Instagram

Hacer fotos con el móvil es una actividad que muchos usuarios realizan a diario decenas de veces. Hay personas que ven algo reseñable en cualquier rincón, y como tal, lo comparten en redes sociales. Para ello lo mejor es tener un móvil competente, sobre todo en su cámara, aunque todo después es editable y mejorable. Ahora, quienes cuenten con dos de los modelos más avanzados de Motorola, van a contar con una función perfecta para hacer sus fotos aún más espectaculares cuando las comparten en una red social tan popular como es Instagram.

Nueva optimización para Instagram

Motorola ha anunciado que tanto los Razr 60 Ultra como Edge 60 Pro están estrenando una nueva optimización de su cámara de fotos para la red social Instagram. Esta optimización ha sido diseñada para que los colores originales de las fotos se mantengan lo más fieles posible cuando pasan por el tamiz de Instagram en las publicaciones. Y es que la red social ahora es compatible con el modo portátil, que abre un gran abanico de posibilidades a todos aquellos que cuentan con uno de estos teléfonos.

El modo Ultra HDR | Motorola

Gracias a ello, con Flex View, podremos hacer fotos y vídeos para la red social de una manera totalmente diferente, y mucho más flexible. Podremos hacernos selfies sin usar las manos, grabar vídeos al estilo vlog desde la propia app de Instagram, con su cámara integrada, pero aprovechando todas las bondades de la cámara del Motorola plegable. Otra de las grandes novedades, y es por la que hablábamos de colorido, es la posibilidad de usar un nuevo ajuste para editar sus fotos.

Ya que contarán con acceso al modo Ultra High Dynamic Range (UHDR) dentro de Instagram, que como muestra el fabricante en un ejemplo, cambia por completo el aspecto de la imagen. Concretamente, con este modo activado, las luces se ven más potentes, hay sombras más profundas y tonos más realistas. Este nuevo modo garantiza que quien vea una de estas imágenes dentro de Instagram, lo haga con todo ese detalle del UHDR, tal y como lo ha captado la cámara de nuestro Motorola.

Además, desde la misma app de cámara de Instagram, vamos a poder hacer fotos con este ajuste de alto rango dinámico. Lo mismo van a poder disfrutar los usuarios del Motorola Edge 60 Pro, que podrán publicar sus fotos en Instagram manteniendo todo ese nivel de detalle, luz y color del modo UHDR. Así que si quieres disfrutar de este nuevo modo en la red social, asegúrate de mantener actualizado a la última versión, tanto tu móvil Motorola, como la aplicación de Instagram.