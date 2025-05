Desvelados los primeros detalles del ¡iPhone 19 Slim!

Es bastante habitual conocer detalles sobre futuros modelos de teléfonos con cierta antelación. Es normal que ocurra meses antes de su lanzamiento, y si se trata de datos muy básicos, podrían filtrarse incluso más de un año antes, o cuando acaba de lanzarse su predecesor. Y este es uno de esos casos, aunque llevado hasta el extremo desde luego. Porque ahora se han filtrado los primeros detalles de la que será tercera generación de un modelo que tan siquiera ha visto aún la luz, desde luego una auténtica locura.

El iPhone 19 Slim desvela su característica más distintiva

Ha sido uno de los analistas más cercanos a Apple, y en este caso no es Mark Gurman, sino Ming-Chi Kuo, quien ha desvelado cuál será la gran novedad de la tercera generación del iPhone 17 Slim, el móvil más delgado de la historia de Apple, que sería oficial este mismo mes de septiembre. Según el analista, mientras el modelo de este año se estrenará con una diagonal de pantalla de 6,55 pulgadas, su tercera generación dará un estirón.

Como sabéis, este modelo será el encargado de sustituir al Plus, que se ha caracterizado por contar con una pantalla más grande. Pero el primer Slim no será especialmente grande, y contará con una pantalla de 6,55 pulgadas. Ahora bien, según el analista, eso cambiará en la tercera generación, en el iPhone 19 Slim. Y es que el teléfono llegaría con una pantalla más grande, y puede que sea más similar a la del modelo Plus que sustituirá.

Actualmente, el iPhone 16 Plus tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, que es bastante más grande que esas 6,55 pulgadas que se esperan en el modelo de este año. Por tanto, Apple tendría clara esta característica de ese modelo, pero de momento no tendría aún claros los detalles sobre ese estirón en su pantalla que se producirá sí o sí allá por el año 2027, cuando se lance esa tercera generación del teléfono más delgado de la marca.

Importante retraso para el iPhone 18

Otra de las informaciones interesantes que ha desvelado este analista tiene que ver con el calendario de lanzamientos planeado por Apple respecto de sus móviles más importantes. Hablamos de que el año 2026 será un año muy diferente de lo habitual en este sentido. Mientras que en 2025 todo fluirá en la gama como se espera, con el lanzamiento de todos los modelos en septiembre, las cosas serán muy diferentes el próximo año 2026.

Y es que mientras que el año comenzará con el lanzamiento del iPhone 17e, el más barato de la gama. Las cosas se pondrán interesantes en septiembre de 2026. Entonces se presentará el primer iPhone plegable, junto al iPhone 18 Pro y el 18 Pro Max. También llegará a la vez el iPhone 18 Air. Y la gran novedad, algo que desde luego muchos no hemos visto venir, llega de la mano del iPhone 18.

El modelo más básico de los iPhone de gama alta no se presentará en septiembre de 2026, sino que se retrasará hasta el siguiente año, concretamente durante la primera mitad de 2027. Unos cambios en el calendario de lanzamientos que no habíamos visto antes, y que desde luego demuestran que Apple se está tomando muy en serio la irrupción de su primer iPhone plegable.