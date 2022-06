Cómo descargarte los fondos de iOS 16 en un iPhone o móvil Android

Tras la presentación iOS 16 la última versión del sistema operativo de los móviles de Apple, ya están disponibles para la descarga sus nuevos fondos de pantalla. Una nueva versión que incluye novedades que permiten una mayor personalización.

Consigue los nuevos fondos de iOS 16

Unos nuevos fondos que llegan con muchas novedades, ya que hasta el momento se trataba de imágenes estáticas, pero en esta nueva actualización del sistema, ahora permite fondos animados incluso en la pantalla de bloqueo. Algo que hace que las cosas cambien por completo y que hace que se pueda interactuar con el reloj y lo widgets. Con lo que vuelve mucho más personalizable y versátil. Aunque estos fondos están disponibles en la nueva Beta de iOS 16, donde podemos usarlos por defecto, si aún no has instalado esta nueva versión y si por el momento no quieres hacerlo, puedes descargarlos e instalarlos desde la biblioteca de tu móvil.

Estos fondos no están disponibles en la página oficial de Apple, pero podemos conseguirlo a través de descargar en sitios web fiables como 9to5mac. Lo cuales han renderizado los fondos a pantalla completa con lo que han conseguido imágenes de alta resolución. Han recopilado los fondos con buena calidad para que podamos usarlos, a la espera de que lleguen de forma oficial el próximo septiembre al resto de usuarios.

Fondos iOS16 | TecnoXplora

Se trata de tres fondos en los que destacan los tonos azules, verdes, amarillos y naranjas formando diferentes combinaciones. A los que podemos acceder a la descarga a través de los siguientes enlaces:

Para descargar lo fondos pulsa sobre el enlace, ese se abrirá en el navegador, mantén pulsado sobre la imagen unos segundos y en el menú emergente selecciona “guardar en fotos”.

Una vez descargados y almacenado en la biblioteca de nuestro iPhone, solo nos queda establecerlos como fondos de pantalla, para ello del mismo modo que colocamos una imagen de fondo de pantalla lo haremos con los nuevos fondos de pantalla. Sigue lo siguientes pasos:

Cambiando el fondo de pantalla | TecnoXplora

Desde nuestro teléfono acede a los “ ajustes ”

” A continuación, desliza el menú hasta llegar a “ fondos de pantalla ”

” Entre los ajustes disponibles selecciona “Seleccionar fondo nuevo”

Elige fondo que hemos descargado y colócalo en la pantalla que quieres ya sea en la pantalla de inicio, la de bloqueo o ambas.

También tenemos la oportunidad no sólo disfrutar de los fondos del nuevo iOS16 también tenemos la opción de probar todas las novedades de esta última versión, instalando la versión beta.

Para acceder a esta debemos hacerlo a través del sitio web de Apple Developer o a través de este enlace. Una página que pone a disposición de desarrolladores herramientas, manuales y todo tipo de contenido para llevar a cabo sus proyectos. Además de la propia Beta de la nueva versión del sistema, Para iniciar el proceso de descarga debemos pulsar sobre el Botón “descargar” en la esquina superior derecha de la ventana. Antes de iniciar la descarga debemos comprobar que nuestro teléfono es aún compatible con esta nueva versión.